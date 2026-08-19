風呂に入ろうと服を脱いだ瞬間、何かが落ちた。ふとよく見ると…？



【動画】ゴキかと思ったら、お尻がピカッ…

Threadsで今、話題になっているのは、snow account（ece_snow）さんがお風呂前に撮影した画像。服を脱いで、ふと脱衣所の床をみると、真っ黒の虫が歩いている。ゴキか…？と、よく見ると赤い模様と触覚、そしてお尻が光った！



そう、この虫はホタルだったのだ。39年生きてきて、初めて生で見たというsnow accountさんに話を聞いた。



――発見したときの状況は？



snow account：最初は脱いだ洋服から、ほこりが落ちたと思いました。拾おうとしたら黒い物体に赤い模様と触覚が付いていて「あれ？虫か？まさかゴキ！？」と思ったら、「お尻がなんか光ってる！ホタルだ！！」とスマホを取りに急ぎました。



――ホタルだと分かったときの気持ちについて



snow account：39年生きてきて初めてホタルを見たので、とても驚きました。同時にお尻から出る何とも言えない幻想的な光を見て、生命の神秘と、なんとも言えない温かさを感じました。



――すぐリリースされた理由は？



snow account：ホタルは普段見ない希少というイメージがあったのと、もし子孫を残せれば、もっとたくさんのホタルを子どもたちや、まだ見ぬ孫たちと見られるかもしれないと思い、逃すことにしました。



――子どもたちに動画を見せたときの反応は？



snow account：子どもたちもホタルを見たことがないので、初めは「何これ？虫？」と言っていましたが、光ると「うわーー光ったー！ホタルだー！」と驚いていました。



昔はたくさんいたそうですが、生活が便利になった代わりに、きれいな自然が淘汰されていることに対して、考えさせられました。



◇ ◇



SNSでは「自然豊かなところに住んでるんだろうな」「昔飼っていたのを思い出す」「こんなに近くで見たの初めて！」「地方に住んでいるのに見たことない」と反響が集まっている。



思いがけない出会いが教えてくれた、自然の尊さ。貴重な夏の思い出になりそうだ。



（まいどなニュース特約・瀬戸 ゆきほ）