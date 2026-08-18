「サイゼリヤは最強説」超絶コスパで楽しむセルフフルコース！赤ワイン1.5Lに合う神メニュー
YouTubeチャンネル「Epic Eats & Kicks【食とスニーカーVlog】」が、「【サイゼリヤ】超絶コスパの一人呑みセルフフルコース！1.5Lの赤ワインマグナムに、小エビのカクテル ・ピザ・ミックスグリルにカルボナーラのマリアージュ。美味しさも価格も妥協なしの本格イタリアンをぜひ！」と題した動画を公開した。動画では、epic23_jp氏がサイゼリヤで赤ワインマグナムを堪能しつつ、豊富なメニューを組み合わせて独自のフルコースを作り上げる様子を収めている。
サイゼリヤを「最強説」と評するepic23_jp氏。今回は1.5Lの「赤ワインマグナム」を主役に据え、まずは「小エビのカクテル」とラムの串焼き「アロスティチーニ」で乾杯する。「付属の特製スパイスをたっぷりかけると旨みが引き立ちやみつきパラダイス」と、ワインとのマリアージュを楽しむ。続いて、「柔らか青豆の温サラダ」「蒸し鶏の香味ソース」など、冷製メニューでさっぱりと口直しを行ったのち、「たっぷりコーンのピザ」や「ミックスグリル」といったボリューム満点のメニューへ。肉厚なハンバーグや辛味チキンに赤ワインを合わせ、「この世の全てが入っている」と満足げな様子を見せた。
さらに、看板メニューの「ミラノ風ドリア」に加え、2025年4月にリニューアルされたという「カルボナーラ」を注文。半熟卵は追加トッピングになったものの、「ソースが以前よりジューシーに」なったと変化を指摘し、「卵黄カルボナーラは超絶オススメ」と太鼓判を押した。
最後はデザートの「ティラミス クラシコ」までしっかりと完食し、前菜からデザートまで隙のないコースを満喫したepic23_jp氏。「美味しさも値段も妥協なし」と、サイゼリヤの圧倒的なコストパフォーマンスを再認識する内容となっている。次回はアレンジメニューを試してみたいと意気込みを見せ、一人呑みの幅広い楽しみ方を提示して動画を締めくくった。
サイゼリヤを「最強説」と評するepic23_jp氏。今回は1.5Lの「赤ワインマグナム」を主役に据え、まずは「小エビのカクテル」とラムの串焼き「アロスティチーニ」で乾杯する。「付属の特製スパイスをたっぷりかけると旨みが引き立ちやみつきパラダイス」と、ワインとのマリアージュを楽しむ。続いて、「柔らか青豆の温サラダ」「蒸し鶏の香味ソース」など、冷製メニューでさっぱりと口直しを行ったのち、「たっぷりコーンのピザ」や「ミックスグリル」といったボリューム満点のメニューへ。肉厚なハンバーグや辛味チキンに赤ワインを合わせ、「この世の全てが入っている」と満足げな様子を見せた。
さらに、看板メニューの「ミラノ風ドリア」に加え、2025年4月にリニューアルされたという「カルボナーラ」を注文。半熟卵は追加トッピングになったものの、「ソースが以前よりジューシーに」なったと変化を指摘し、「卵黄カルボナーラは超絶オススメ」と太鼓判を押した。
最後はデザートの「ティラミス クラシコ」までしっかりと完食し、前菜からデザートまで隙のないコースを満喫したepic23_jp氏。「美味しさも値段も妥協なし」と、サイゼリヤの圧倒的なコストパフォーマンスを再認識する内容となっている。次回はアレンジメニューを試してみたいと意気込みを見せ、一人呑みの幅広い楽しみ方を提示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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