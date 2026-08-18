チャンネル情報

【きき酒師 ラーメンソムリエ厳選！】関東や地元の江戸川区を中心にグルメ情報をアップしていきます！ 大好きなスニーカーも、購入した際にはレビュー動画を配信予定です。 趣味で、きき酒師／ラーメンソムリエ／フードアナリスト／ワインコーディネーター ／コーヒー＆ティーアドバイザーの資格あり。 オススメの飲食店やスニーカーあれば教えてください・・！ メールもしくはSNSのDMでお待ちしております。 eclair9q@gmail.com ■TikTok www.tiktok.com/@sacai23_jp ■Instagram https://www.instagram.com/sacai23_jp