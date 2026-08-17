ブルワーズ4連戦に1勝3敗と負け越し

【MLB】ブルワーズ 6ー2 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

攻守において噛み合わぬ流れに指揮官も嘆くしかなかった。ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に2-6で敗れて連敗。得点は本塁打2本による2点のみ、守備では2失策が失点につながった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「答えがわからない」と打開策に頭を悩まさせた。

プレーオフで対戦する可能性があるブルワーズとの4連戦は1勝3敗と負け越し。この日も前日に続き、流れを引き寄せられぬまま試合終了を迎えた。指揮官は「（打席内で）ファイトする姿勢、粘り強さ、失投を捉えること、貪欲な姿勢（が足りない）。どういうプランで1番から9番まで攻めていくか一貫性が感じられない」と、本塁打のみの得点に終わった打線に苦言を呈した。

また、守備では二塁手のエドマンが2失策、記録上は二塁打になったがタッカーも落球。どちらのミスも失点につながった。「（守備のミスで相手に）不必要にチャンスを与えていることが、球数の増加に繋がっている」と、ロバーツ監督は守備の乱れが生む投手陣への負担を指摘した。

チームの課題が浮き彫りとなるなか、記者から「（実際に）何を変える必要があるのでしょうか」の質問が飛んだ。それを聞いた指揮官は熟考の末「うーん……ああ。それはわからない」と苦悩の表情。「長いシーズンで、今はベストの野球ができていない。今はその答えがわからない」と、具体的なプランを示すことはできなかった。

7月31日（同8月1日）のレッドソックス戦から7連敗を喫するなど、勝負の夏場に入り、ドジャースらしくない戦いが続いている。ワールドシリーズ3連覇に向けて、ここから立て直すことができるだろうか。（Full-Count編集部）