とにかくお父さんのことが大好きだというミニチュアシュナウザーさん。とにかく愛情が溢れすぎて…まさかの行動が可愛すぎると話題になっているのです。

思わずキュンとしてしまうこと間違いなし…！微笑ましい光景は記事執筆時点で72万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夫のことが大好きすぎる犬→『大切な気持ち』が溢れて、寝ている時にも…まさかの『尊い行動』】

お父さんのことが大好きすぎる犬→愛が溢れすぎて…

Xアカウント『@kotarodayo0227』に投稿されたのは、パパさんへの愛が溢れすぎているミニチュアシュナウザーさんのお姿。

この日も、パパさんと一緒に眠っていたという「はづき」くん。愛が溢れすぎて…まさかの行動に出たのだといいます。

まさかの行動が可愛すぎると話題に

ただ寄り添うだけでは飽き足らず、とうとう寝ているパパさんをそれはそれは大切そうに抱え込んで眠っていたというのです。

お顔の横、肩の上に乗るようにしてパパさんに寄り添い、優しく腕を回してまるでぬいぐるみを抱きかかえるかのようにして眠っていたというはづきくん。

ママさん曰く、とにかくはづきくんは甘々なパパさんのことが大好きなのだそう。抱え込むような抱っこ寝は、ママさんには体験できないものなのだとか。

ちなみに今回投稿されたお写真は2年前のものなのだそうですが、もちろん現在もこうして抱きかかえながら眠っているのだそう。

はづきくんのパパさんへの愛が溢れた光景は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「幸せのお裾分けありがとうございます」「ホントこれ見てたら、ワンコは無償の愛をくれる存在だと改めて感じます」「これほんと可愛い」「旦那さんもここまで想われて幸せすぎますね」「パパ大好き感が可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

ミニシュナ仲良しコンビの日常

はづきくんには、「こたろう」くんという兄のような存在も。一緒にお昼寝をしたり、オヤツが欲しいと飼い主さんに圧を掛けてみたり。おそろいのお洋服を着て鏡のようになってみたり。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしくのびのびと幸せに暮らすこたろうくんとはづきくんの日常は、ミニチュアシュナウザーの魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kotarodayo0227」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。