岡田紗佳、“32歳のセーラー服姿”に反響　※「岡田紗佳」Instagram

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　モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、13日に自身のInstagramを更新し、番組衣装のセーラー服姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】“役満ボディ”岡田紗佳が「スタイル抜群」　“大胆な”グラビア姿も（17枚）

　昨年は4th写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）を発売、SNSにて度々投稿しているオフショットなどには「スタイル抜群」「魅力がスゴイ」など称賛の声が集まっている岡田。

　この日は同日放送の『林修の今知りたいでしょ！』（テレビ朝日系）に出演することを告知し、「この仕事をしていなければ32歳になっても学生服を着ることはなかったでしょう」と、スタジオセット内でポーズをとる複数のセーター服ショットを公開している。

　この投稿にファンからは「32歳の学生服姿も可愛いです」「めっちゃお似合い可愛い」「学生服 似合う」「可愛すぎる」といった声が集まった。

■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。

引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）