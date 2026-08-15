「32歳の学生服姿も可愛い」“役満ボディ”岡田紗佳“のセーラー服姿に絶賛の声
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、13日に自身のInstagramを更新し、番組衣装のセーラー服姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】“役満ボディ”岡田紗佳が「スタイル抜群」 “大胆な”グラビア姿も（17枚）
昨年は4th写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）を発売、SNSにて度々投稿しているオフショットなどには「スタイル抜群」「魅力がスゴイ」など称賛の声が集まっている岡田。
この日は同日放送の『林修の今知りたいでしょ！』（テレビ朝日系）に出演することを告知し、「この仕事をしていなければ32歳になっても学生服を着ることはなかったでしょう」と、スタジオセット内でポーズをとる複数のセーター服ショットを公開している。
この投稿にファンからは「32歳の学生服姿も可愛いです」「めっちゃお似合い可愛い」「学生服 似合う」「可愛すぎる」といった声が集まった。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）
【写真】“役満ボディ”岡田紗佳が「スタイル抜群」 “大胆な”グラビア姿も（17枚）
昨年は4th写真集『嶺上開花（リンシャンカイホウ）』（宝島社）を発売、SNSにて度々投稿しているオフショットなどには「スタイル抜群」「魅力がスゴイ」など称賛の声が集まっている岡田。
この日は同日放送の『林修の今知りたいでしょ！』（テレビ朝日系）に出演することを告知し、「この仕事をしていなければ32歳になっても学生服を着ることはなかったでしょう」と、スタジオセット内でポーズをとる複数のセーター服ショットを公開している。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）