『告白−25年目の秘密−』第6話 “爽太”松村北斗、観覧車デートから一転 殺害事件の犯人も明らかに！
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が15日の今夜放送される。
【写真】麻里子（岡崎紗絵）は爽太（松村北斗）が同じ中学・高校だったことを知る『告白−25年目の秘密−』第6話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第6話あらすじ
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、25年間片想いしてきた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）と観覧車デートに出かけ、夢のような時間を過ごすが、ひそかに麻里子と同じ中学と高校に通っていたことがバレてしまう。ずっと前から近くで爽太に見られていたことを知った麻里子は戸惑いを隠せず、爽太を置いて帰ってしまう…。爽太は麻里子に嫌われたと思って落ち込むことに…。
一方、爽太に殺人の疑いをかける捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）ら警察は、爽太と麻里子がずっと同じ学校に通っていた事実を突き止め、爽太の犯行動機を推測。麻里子に対して強い執着を持つ爽太が、麻里子と社内でポジション争いをしていた立岩剛志（丸山智己）を殺害したのではないかとにらむ。さらに、立岩が雇っていた探偵事務所を訪ねた泰輔は、立岩が殺されるきっかけとなった重要な資料を手に入れる。
そんな中、麻里子の幸せを守ろうとする爽太は、麻里子の実母・恭子の事故死に違和感を覚え、ある人物に会いに行く。そしてついに、立岩殺害の真犯人が明らかになる
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】麻里子（岡崎紗絵）は爽太（松村北斗）が同じ中学・高校だったことを知る『告白−25年目の秘密−』第6話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、25年間片想いしてきた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）と観覧車デートに出かけ、夢のような時間を過ごすが、ひそかに麻里子と同じ中学と高校に通っていたことがバレてしまう。ずっと前から近くで爽太に見られていたことを知った麻里子は戸惑いを隠せず、爽太を置いて帰ってしまう…。爽太は麻里子に嫌われたと思って落ち込むことに…。
一方、爽太に殺人の疑いをかける捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）ら警察は、爽太と麻里子がずっと同じ学校に通っていた事実を突き止め、爽太の犯行動機を推測。麻里子に対して強い執着を持つ爽太が、麻里子と社内でポジション争いをしていた立岩剛志（丸山智己）を殺害したのではないかとにらむ。さらに、立岩が雇っていた探偵事務所を訪ねた泰輔は、立岩が殺されるきっかけとなった重要な資料を手に入れる。
そんな中、麻里子の幸せを守ろうとする爽太は、麻里子の実母・恭子の事故死に違和感を覚え、ある人物に会いに行く。そしてついに、立岩殺害の真犯人が明らかになる
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。