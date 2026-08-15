『Ｔシャツが乾くまで』“充”松山ケンイチの猛反論に“咲子”蒼井優＆ネット困惑「酷すぎる」「わざとなの？」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第6話が14日に放送され、疑いをかけられた充（松山ケンイチ）が咲子（蒼井）や樹生（中島歩）の前で反論すると、ネット上には「言葉選びと言い方が酷すぎる」「充、わざとなの？」「本音？？」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】樹生（中島歩）が充（松山ケンイチ）と対峙
行方不明だった充が突然、咲子のもとへ帰ってきた。何事もなかったかのように帰宅した充を前に、咲子は戸惑いをおぼえる。およそ1年ぶりに戻ってきた充は、姿を消していた1年間について咲子に少しずつ打ち明けていく。
後日、咲子は樹生（中島歩）を交えて、充の話を聞く場を設ける。樹生が、なぜ亡くなった妻のあずさ（夏帆）を用事に同行させたのかについて聞くと、充は自分からあずさを誘ったことを明かす。
痺れを切らした樹生は充に対して、妻・あずさと不倫関係にあったのかを問い詰める。これに充が不倫関係を否定すると、樹生は信じられない様子。樹生が「納得できると思いますか？」と聞くものの、充は“不倫じゃない証拠は示せない”と主張。それでも釈然としない樹生は充を追及する。
充はバス事故で妻・あずさを亡くした樹生に「僕だけ助かってすみませんでした」と謝罪。しかしその直後、充は「僕からも聞いていいですか？」と言うと、目の前の咲子と樹生に「お二人は、どういう関係なんですか？」と聞く。
咲子と樹生が深い仲ではないと弁明すると、充が「証拠は？」とポツリ。あ然とする咲子と樹生に、充は「何もなかったってどうやって証明するんですか？」と語りかけ、自身とあずさの関係について「僕らが今かけられている容疑は、それと同じです」と断言。改めて充は、咲子と樹生に「どうして二人は、不倫じゃないって言い切れるんですか？」と聞くのだった。
充からの反論に困惑する咲子の表情が映し出されて第6話が幕を下ろすと、ネット上には「充、お前さぁ一旦黙れ」「は？なんやこいつ」「言葉選びと言い方が酷すぎる」などの反響が集まる一方「充、わざとなの？勝手にいなくなってなに勝手なこと言ってるのか…」「充わざとこういう嫌なこと言ってる？？それとも本音？？」といった投稿も寄せられていた。
【写真】樹生（中島歩）が充（松山ケンイチ）と対峙
行方不明だった充が突然、咲子のもとへ帰ってきた。何事もなかったかのように帰宅した充を前に、咲子は戸惑いをおぼえる。およそ1年ぶりに戻ってきた充は、姿を消していた1年間について咲子に少しずつ打ち明けていく。
痺れを切らした樹生は充に対して、妻・あずさと不倫関係にあったのかを問い詰める。これに充が不倫関係を否定すると、樹生は信じられない様子。樹生が「納得できると思いますか？」と聞くものの、充は“不倫じゃない証拠は示せない”と主張。それでも釈然としない樹生は充を追及する。
充はバス事故で妻・あずさを亡くした樹生に「僕だけ助かってすみませんでした」と謝罪。しかしその直後、充は「僕からも聞いていいですか？」と言うと、目の前の咲子と樹生に「お二人は、どういう関係なんですか？」と聞く。
咲子と樹生が深い仲ではないと弁明すると、充が「証拠は？」とポツリ。あ然とする咲子と樹生に、充は「何もなかったってどうやって証明するんですか？」と語りかけ、自身とあずさの関係について「僕らが今かけられている容疑は、それと同じです」と断言。改めて充は、咲子と樹生に「どうして二人は、不倫じゃないって言い切れるんですか？」と聞くのだった。
充からの反論に困惑する咲子の表情が映し出されて第6話が幕を下ろすと、ネット上には「充、お前さぁ一旦黙れ」「は？なんやこいつ」「言葉選びと言い方が酷すぎる」などの反響が集まる一方「充、わざとなの？勝手にいなくなってなに勝手なこと言ってるのか…」「充わざとこういう嫌なこと言ってる？？それとも本音？？」といった投稿も寄せられていた。