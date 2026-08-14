「綺麗な背中」ローラ、華道に取り組むも“大胆な服装”に注目殺到！
モデルでタレントのローラが13日にInstagramを更新し、華道を楽しんでいる自身の姿を公開。生け花とともに、ローラの着用した露出度高めな服装にも反応する声が集まっている。
【写真】華道史上最大露出じゃない!? ローラ、すんごい衣装で華道に取り組む
約10年間の米ロサンゼルス生活を終え、現在は実母の故郷である新潟県で本格的に農業を行うほか、着付けや茶道、華道など古き良き日本文化に触れる様子を公開してきたローラ。この日は、「お盆に飾るお花たち」「2日ほど前からお盆に飾るお花達の練習をしたよ！今回は、私が今お借りして住まさせて頂いているお家と、新潟の実家のお家に明日飾るようで2種類」とつづり、生け花に取り組んでいる様子を公開している。
自身の夢だったという「蓮の花」などを用いたようだが、注目はローラ自身の衣装。デコルテから背中にかけて大きく開いた黒いワンピース姿のローラが映っている。コメント欄には、「ステキなお花たち」「センスがとってもいい」といったローラの生ける花々への感想のほか、「自分の好きな格好が1番イイ」「なんて可愛らしい」「綺麗な背中 うらやま〜」「極めて美しい」といったローラの服装に関する声も多数寄せられている。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演した。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）
【写真】華道史上最大露出じゃない!? ローラ、すんごい衣装で華道に取り組む
約10年間の米ロサンゼルス生活を終え、現在は実母の故郷である新潟県で本格的に農業を行うほか、着付けや茶道、華道など古き良き日本文化に触れる様子を公開してきたローラ。この日は、「お盆に飾るお花たち」「2日ほど前からお盆に飾るお花達の練習をしたよ！今回は、私が今お借りして住まさせて頂いているお家と、新潟の実家のお家に明日飾るようで2種類」とつづり、生け花に取り組んでいる様子を公開している。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演した。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）