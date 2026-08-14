PTSD公表の渡邊渚「夏は浴衣だよね！」 可愛さ全開 美スタイル際立つオフショットを投稿
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が14日までにInstagramを更新。オフショットを投稿し、ファンを喜ばせた。
【写真】PTSD公表の渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊は「夏だね 夏は浴衣だよね！ Hair＆make @rieaoyama.hm
Styling @shingo_tsuno」とつづり、水色の浴衣姿のオフショットを投稿。眩しい笑顔でも魅せ、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】PTSD公表の渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊は「夏だね 夏は浴衣だよね！ Hair＆make @rieaoyama.hm
Styling @shingo_tsuno」とつづり、水色の浴衣姿のオフショットを投稿。眩しい笑顔でも魅せ、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）