トラビス・ケルシー、「妻」テイラー・スウィフトとの挙式は「人生最高の夜だった」
7月にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）でテイラー・スウィフトと豪華な結婚式を挙げたトラビス・ケルシーが、初めて公の場でテイラーを「妻」と呼び、「結婚式は人生最高の夜だった」と振り返った。
【写真】親友セレーナ・ゴメスはゴールドのドレスで結婚式に出席
Peopleによると、現地時間8月12日、所属するNFLカンザスシティ・チーフスのキャンプ地で記者会見に臨んだトラビスは、6月にテイラーがMSGで行われたNBAニューヨーク・ニックスの試合を観戦したことに言及。「MSGだよ。いつかニックスが好調な時にプレーオフを観に行きたいと思っていた。僕はミニキャンプ中で行けなかったけれど、妻が行った」と語ったという。
さらに、自身の結婚式がMSGで行われたことについて、「スポーツの聖地で結婚式を挙げるなんて…。子どもの頃からの夢がかなって最高だった。完璧だったよ」とコメント。ニューヨークを猛暑が襲ったことにも触れ、「エアコンもガンガンに効いていたしね」とユーモアを交えて振り返った。
トラビスとテイラーは7月3日、アダム・サンドラーの司式のもと、MSGで盛大な結婚式を開催。式にはテイラーの親友セレーナ・ゴメスをはじめ、ジュリア・ロバーツ、エド・シーラン、ジャック・アントノフ、トム・ハンクス、ゾーイ・クラヴィッツ、スティーヴン・スピルバーグ、ヒュー・グラント夫妻、ブラッドリー・クーパーとジジ・ハディッドら、エンターテインメント界とスポーツ界の著名人約1000人が出席した。さらに、ポール・マッカートニーやスティーヴィー・ニックス、ティム・マグロウが披露宴でパフォーマンスを行ったと伝えられている。
トラビスは「楽しいオフシーズンだった」と振り返り、「結婚式は人生最高の夜だった。僕らのために来てくれ、一緒に祝ってくれた皆に感謝している。お祝いムード一杯のクレイジーな夜だった」と語ったそうだ。
【写真】親友セレーナ・ゴメスはゴールドのドレスで結婚式に出席
Peopleによると、現地時間8月12日、所属するNFLカンザスシティ・チーフスのキャンプ地で記者会見に臨んだトラビスは、6月にテイラーがMSGで行われたNBAニューヨーク・ニックスの試合を観戦したことに言及。「MSGだよ。いつかニックスが好調な時にプレーオフを観に行きたいと思っていた。僕はミニキャンプ中で行けなかったけれど、妻が行った」と語ったという。
トラビスとテイラーは7月3日、アダム・サンドラーの司式のもと、MSGで盛大な結婚式を開催。式にはテイラーの親友セレーナ・ゴメスをはじめ、ジュリア・ロバーツ、エド・シーラン、ジャック・アントノフ、トム・ハンクス、ゾーイ・クラヴィッツ、スティーヴン・スピルバーグ、ヒュー・グラント夫妻、ブラッドリー・クーパーとジジ・ハディッドら、エンターテインメント界とスポーツ界の著名人約1000人が出席した。さらに、ポール・マッカートニーやスティーヴィー・ニックス、ティム・マグロウが披露宴でパフォーマンスを行ったと伝えられている。
トラビスは「楽しいオフシーズンだった」と振り返り、「結婚式は人生最高の夜だった。僕らのために来てくれ、一緒に祝ってくれた皆に感謝している。お祝いムード一杯のクレイジーな夜だった」と語ったそうだ。