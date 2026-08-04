映画『開戦前夜』公開3日間で動員3万人超 興行収入4277万円 池松壮亮主演、仲野太賀出演
俳優の池松壮亮主演の映画『開戦前夜』（7月31日公開）が公開から3日間で動員が3万人超となり、興行収入が4277万円になったことが4日、発表された。
【動画】池松壮亮＆仲野太賀が出演！映画『開戦前夜』予告編
『開戦前夜』は、NHKスペシャルのドラマパートを再構成し、新たなシーンを加えた138分の完全版。1941（昭和16）年、日米戦争開戦前夜を舞台に、「日本必敗」との結論を導き出した総力戦研究所の若きエリートたちの姿を描く。主演は池松、共演に仲野太賀、岩田剛典、中村蒼、三浦貴大、國村隼、佐藤隆太、江口洋介、佐藤浩市ほか。
東京テアトルが配給する同作は、全国89館で公開され、3日間で動員3万388人、興行収入4277万5700円を記録した。
同作を巡っては、2025年放送の『NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」』ドラマパートに登場する「板倉大道少将」の描写について、実在の人物の遺族側が名誉や歴史認識などを巡って提訴しており、現在も係争中となっている。
製作委員会は「本作のドラマ版は現在係争中でありますが、本作によって特定の個人を糾弾したり、名誉を毀損したりする意図はなく、私たちの主張は裁判においても法的に認められると確信しております。本作は歴史的事実を基にしたフィクションであり、機密性が極めて高かった総力戦研究所を描き、現代にもつながる問題を提示するための作品です。今の時代にこそ観ていただきたい物語として、自信を持って映画『開戦前夜』を公開いたします」との声明を発表している。
【動画】池松壮亮＆仲野太賀が出演！映画『開戦前夜』予告編
『開戦前夜』は、NHKスペシャルのドラマパートを再構成し、新たなシーンを加えた138分の完全版。1941（昭和16）年、日米戦争開戦前夜を舞台に、「日本必敗」との結論を導き出した総力戦研究所の若きエリートたちの姿を描く。主演は池松、共演に仲野太賀、岩田剛典、中村蒼、三浦貴大、國村隼、佐藤隆太、江口洋介、佐藤浩市ほか。
同作を巡っては、2025年放送の『NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」』ドラマパートに登場する「板倉大道少将」の描写について、実在の人物の遺族側が名誉や歴史認識などを巡って提訴しており、現在も係争中となっている。
製作委員会は「本作のドラマ版は現在係争中でありますが、本作によって特定の個人を糾弾したり、名誉を毀損したりする意図はなく、私たちの主張は裁判においても法的に認められると確信しております。本作は歴史的事実を基にしたフィクションであり、機密性が極めて高かった総力戦研究所を描き、現代にもつながる問題を提示するための作品です。今の時代にこそ観ていただきたい物語として、自信を持って映画『開戦前夜』を公開いたします」との声明を発表している。