リドリー・スコット監督最新作『ラスト・サバイバー』が、2026年8月28日より全国劇場にて公開となる。『ブレードランナー』『エイリアン』の巨匠が世界的ベストセラー“史上最高のディストピア小説”を映画化した注目作だ。

謎のパンデミックで人口の大半が死滅、人間性を失った者たちが奪い合い殺し合う荒廃した世界。パイロットのヒッグは、元軍人のバングリーと互いの生存のために共同戦線を張り、愛犬と亡き妻の記憶だけを心の拠り所に生き延びていた。そんなある日、無線に届いた“謎の声”に導かれるように、ヒッグは希望を求め未知の空へと飛び立つ。世界の終末に、まだ希望は残されているのか――？

良質なヒューマンドラマ×圧倒的スケールのサバイバル・アクションで描く、劇場体験型エンターテインメント。パンデミックを経験したからこそリアルに迫る、今こそ観るべき物語。次世代スター×実力派俳優陣の競演で贈る、魂を揺さぶるディストピア・サバイバルだ。

(c)2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

THE RIVERではこの作品を日本最速で鑑賞できるIMAXプレミアに40名様をご招待する。

プレゼントキャンペーン概要

映画『ラスト・サバイバー』日本最速IMAXプレミア

※上映後のオンラインアンケートにご協力いただきます。

日時：2026年8月21日(金) 18:00開場 18:30開映

会場：都内某所

ゲスト：ライムスター宇多丸、宇垣美里、奥浜レイラ ※予定 ※敬称略

応募締切：

2026年8月10日（月）12時00分まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『ラスト・サバイバー』日本最速IMAXプレミアに40名様ご招待！



良質ヒューマンドラマ×圧倒的スケール

リドリー・スコット監督最新作、魂を揺さぶるディストピア・サバイバル！



8月21日(金) 18:00開場/18:30開映

都内某所



フォロー&RP後、よりご応募！8月10日〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

40名様（おひとり様のみ。ペアご招待ではありません）

当選発表方法：

当選者様には8月10日（月）頃、 メールアドレス@theriver.jp より当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※開演時間が遅れる場合がございます。

※IMAX/字幕版での上映になります。

※上映時間：1時間59分（予定）

※上映後のトークイベントまでご参加くださいますようお願いいたします。

※イベントの詳細は後日、当選者だけにDMにてお知らせいたします。

※いかなる場合においても開映後の途中入場は固くお断りしております。

※上記のイベントにはメディアの取材が入る予定です。イベントの参加者が取材等で写り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、会場内でTVカメラ及び/又はスチールカメラ等による撮影が行われ、その画像、映像等はイベントに関する告知及び弊社が実施するその他のプロモーションにおいて、弊社の裁量により適宜編集の上、各種媒体において、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。

※イベントの参加者による会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※応募の際に頂いた当選者様の個人情報は、イベント運営のために必要な範囲で主催者より業務委託先事業者に提供する場合があります。なお業務委託先事業者は当該情報をイベント運営の目的のみのために使用し、イベント終了後は当該情報を速やかに破棄いたします。

※その他、イベントへのご参加にあたっては、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様のみとなります。代理の方のご入場はできません。

※未就学児（小学生未満）のご来場はできません。

※本映画上映におきましては、知的財産保護の観点から、無許可の録音、録画が行われることのないよう、上映時の監視体制を執らせていただきます。

※当日は警備が入ります。警備員による暗視スコープ、金属探知機による手荷物チェックおよび、携帯電話・PC・録音・録画機器の付いた電子機器は電源を切った状態でのお配りする封筒への封入にご協力いただきます。

(c)2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『ラスト・サバイバー』は、2026年8月28日より全国劇場にて公開。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン