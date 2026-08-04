アリアナ・グランデ、ツアー後に活動休止へ 新曲「petal」MVには賛否
米人気歌手のアリアナ・グランデが、9月に「エターナル・サンシャイン」ツアーを終えた後、「表舞台から身を引く」ことを発表した。なお、アリアナは発表に先立ち、新曲「petal」のMVを公開。その内容や容姿を巡ってネット上で議論を呼んでいた。
【動画】アリアナ・グランデが血まみれに 「petal」MV
Peopleによると、アリアナは代理人を通じてツアー終了後に「表舞台から一歩身を引く」と発表。「ツアーを健康かつハッピーに全うして有終の美を飾った後、人前に出る活動から休息を取ることを楽しみにしています。絶え間なく人目にさらされていたため、取って然るべき休養です」と明らかにし、「このツアーは彼女にとって素晴らしい経験でした。彼女はファンを愛し、ツアーのすべての瞬間をとても楽しんでいました」と述べたという。
アリアナは現地時間7月31日、新アルバムからタイトル曲「petal」のMVをリリース。クリスチャン・ブレスラウアー監督によるMVでは、冒頭に過激な映像が含まれているという警告が表示される。
映像には、オーディションで「魅力的ではない」「不自然だ」「人格障害でも患っているのか？」などと批判され続けたアリアナふんする新人俳優が登場。チェーンソーを手に高齢の男性プロデューサーたちに復讐し、血しぶきを浴びる姿が描かれる。
最後に「カット！」と声が掛かり、一連の出来事が撮影だったことが分かるが、その内容が物議を醸すとともに、アリアナの身体の細さに、「骨が文字通り飛び出していてみえる」などと心配の声が沸き上がっていた。
なおアリアナに近い関係者は、「彼女は運動能力を必要とする非常に身体的なパフォーマンスを行っています。日々、健康的に、非常に高いレベルで公演を成功させています」と述べ、健康不安説を一蹴している。
【動画】アリアナ・グランデが血まみれに 「petal」MV
Peopleによると、アリアナは代理人を通じてツアー終了後に「表舞台から一歩身を引く」と発表。「ツアーを健康かつハッピーに全うして有終の美を飾った後、人前に出る活動から休息を取ることを楽しみにしています。絶え間なく人目にさらされていたため、取って然るべき休養です」と明らかにし、「このツアーは彼女にとって素晴らしい経験でした。彼女はファンを愛し、ツアーのすべての瞬間をとても楽しんでいました」と述べたという。
映像には、オーディションで「魅力的ではない」「不自然だ」「人格障害でも患っているのか？」などと批判され続けたアリアナふんする新人俳優が登場。チェーンソーを手に高齢の男性プロデューサーたちに復讐し、血しぶきを浴びる姿が描かれる。
最後に「カット！」と声が掛かり、一連の出来事が撮影だったことが分かるが、その内容が物議を醸すとともに、アリアナの身体の細さに、「骨が文字通り飛び出していてみえる」などと心配の声が沸き上がっていた。
なおアリアナに近い関係者は、「彼女は運動能力を必要とする非常に身体的なパフォーマンスを行っています。日々、健康的に、非常に高いレベルで公演を成功させています」と述べ、健康不安説を一蹴している。