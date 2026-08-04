『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の最終予告映像とキャラクタービジュアルが公開！

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、日本発のスター・ウォーズ長編アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』が、2026年8月5日（水）より日米同時全話一挙独占配信される。配信開始に先駆け、リスペクト溢れる最終予告映像とキャラクタービジュアルが新たに公開された。



『スター・ウォーズ：ビジョンズ』初の長編シリーズ化が実現

世界中を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。その物語を世界を牽引するアニメスタジオがクリエイター独自の“ビジョン”で描き出すルーカスフィルムの一大プロジェクト『スター・ウォーズ：ビジョンズ』から、初の長編シリーズ化が実現した。ヒットメーカーである神山健治が総監督を務め、日本のアニメーション業界の第一線を走り続けるProduction I.Gが手がける『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』がいよいよ明日8月5日（水）より、ディズニープラスにて日米同時全話一挙独占配信開始となる。配信開始を目前に控えたこのたび、日本のアニメスタジオがその技術と表現力で作り上げたライトセーバーアクションが満載の最終予告映像と、ライトセーバーを構えるキャラクタービジュアル6枚が全世界で同時公開された。

戦乱の銀河を舞台に描かれる新たなジェダイの物語

本作の舞台は、ジェダイもシスも消えてしまった戦乱の銀河である。主人公は、荒削りながらも強いフォースを秘めた少女カーラ。カーラは幼いころからセーバースミスの父ジーマにライトセーバーの剣術を叩き込まれて育っており、素直で純粋な正義感をもつ女の子だ。その父ジーマは穏やかで思慮深く、銀河で唯一ライトセーバーを作ることができるセーバースミス（鍛冶屋）である。持ち手の心を映し出してブレードの色が変わるライトセーバーを作ることができるのだが、ある日ジェダイハンターに連れ去られてしまう。

カーラは大切な父を救うため、仲間とともに銀河の危険な冒険に出る。その仲間となるのが、ジェダイ騎士団の復活を目指してカーラたちを率いる伝説的なジェダイのジューロ、ジェダイの修行中でマジメだが少し引っ込み思案なイーサンたちだ。カーラたちは新たなジェダイを求めて銀河のさまざまな惑星を旅するが、そのなかで父ジーマの知られざる過去が明らかになっていく。さらに、そんなカーラたちの前に、力のみが正義だと信じ、圧倒的な力で銀河に新たな秩序をもたらすべく巨大兵器の開発を目論むナワーム、そして、ナワームの手により圧倒的な戦闘力を手に入れ、赤い二本のライトセーバーを操るサイボーグのゲンノウが立ちはだかる。果たしてカーラは父ジーマを救い出すことができるのか？

大迫力のライトセーバーアクションと「スター・ウォーズ」へのリスペクト

公開された映像には、カーラをはじめとするジェダイが活躍する物語の一端が映し出されるとともに、スター・ウォーズ創造のルーツである「日本」から、リスペクトを込めて描き出す大迫力のライトセーバーアクションが連続して描かれている。

本作で父ジーマが作るライトセーバーは、使い手のフォースに反応して色が変わる特性をもつ。これまでも敵であるはずのナワームが「青いライトセーバー」を操り、ジェダイの修行を重ねているはずの主人公カーラが「赤いライトセーバー」を手にする姿が映し出されてきたが、本映像では「銀色のライトセーバー」が登場する。日本のアニメスタジオの技術と表現だからこそ描けた、まるで日本刀の剣戟かのようにライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションシーンは注目だ。

映像ではほかにも、帝国軍が建設した究極兵器デス・スターのように惑星をまるごと消してしまうようなナワーム軍の砲撃の瞬間や、銀河を縦横無尽に駆けめぐるスターファイターの迫力あるチェイス＆バトルなど、リスペクト溢れるシーンが次々と映し出されている。『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を観て映像制作を志した神山健治総監督をはじめ、こよなく愛する日本のクリエイターたちが作り上げたからこそ、本作にはらしい要素が隅々まで散りばめられている。世界トップクラスの技術で描かれるド迫力のライトセーバーアクションと、光と闇の新たな物語を、ぜひ見逃さないでほしい。

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』配信概要

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、ディズニープラスにて2026年8月5日（水）より日米同時全話一挙独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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