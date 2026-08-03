ホームズファン必見！『刑事マードックの捜査ファイル』8月5日（水）より放送

19世紀末のトロントを舞台に、刑事マードックが科学捜査を駆使して難事件に挑む本格派ミステリードラマ『刑事マードックの捜査ファイル』が、NHK BSプレミアム4Kにて8月5日（水）17：00より放送される。

シャーロック・ホームズに心酔する主人公×科学捜査

モーリーン・ジェニングスの小説を原作に、2008年にカナダで誕生し、本国ではもうすぐシーズン20が始まる長寿ドラマ。主人公は、同時代のロンドンで活躍するシャーロック・ホームズに心酔しているというキャラクターで、彼を彷彿とさせる捜査手段を採っているところも注目だ。

物語の舞台は19世紀末、当時イギリスの自治領だったカナダ・トロント。科学捜査に情熱を注ぐ刑事ウィリアム・マードックは、オグデン医師やブラッケンリード警部、クラブツリー巡査とともに事件の捜査にあたる。社会的偏見や迷信が残る時代の中で、マードックは抜群のひらめきと推理力、そして科学的実験や血液検査といった“当時最先端”の科学捜査で難事件に挑む。

主演は、『ハイタイド探偵事務所』『F.B.EYE!! 相棒犬リーと女性捜査官スーの感動！事件簿』のヤニック・ビッソン。

『刑事マードックの捜査ファイル』キャスト、声優

ヤニック・ビッソン（ウィリアム・マードック役／声：森田順平）

ヘレン・ジョイ（ジュリア・オグデン役／声：世戸さおり）

トーマス・クレイグ（トーマス・ブラッケンリード役／声：ふくまつ進紗）

ジョニー・ハリス（ジョージ・クラブツリー役／声：石上裕一）

『刑事マードックの捜査ファイル』第1話「欲望の犠牲」あらすじ

トロントでは市内の街路灯にトロント電力の直流発電を採用していたが、新たに別の会社の交流発電を採用することを検討していた。危機感を抱いたトロント電力は交流発電の危険性を明らかにする目的で科学の実演ショーを開催。するとそこで悲劇が…。装置のスイッチを入れたミス・トロント電力の女性が感電死したのだ。直流発電の技術者であるフォークスは、交流発電を発明したニコラ・テスラによる妨害行為だと主張する。

『刑事マードックの捜査ファイル』（全25話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて8月5日（水）17：00より放送

毎週水曜日17：00〜

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り







（海外ドラマNAVI）

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