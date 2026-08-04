アニメ『パンどろぼう』メインPV解禁 OP主題歌は朝井彩加＆諏訪部順一の「パンどろぼうのうた」に決定
10月より放送予定のアニメ『パンどろぼう』（NHK Eテレ）より、メインPV第1弾、メインビジュアル第1弾が解禁。併せて、パンやのおじさん役に諏訪部順一、にせパンどろぼう役に豊崎愛生が決定したほか、オープニング主題歌がパンどろぼう役の朝井彩加と諏訪部の歌唱による「パンどろぼうのうた」に決まった。
【動画】朝井彩加＆諏訪部順一のOP主題歌も聞ける『パンどろぼう』メインPV
シリーズ累計600万部を突破した、柴田ケイコの同名の人気絵本シリーズのアニメ化。まちのパンやからとびだすひとつのかげ。パンがパンをかついでにげていく！？パンがだいすきなおおどろぼう、パンどろぼうだ！あっちへサササッ、こっちへサササッ。せかいいちおいしいパンをさがしもとめ、パンどろぼうはきょうもパンやへしのびこむ。
主人公・パンどろぼう役は声優の朝井彩加、エンディング主題歌アーティストには、きゃりーぱみゅぱみゅが決定している。今回新たにキャストが発表され、パンやのおじさん役は諏訪部順一、にせパンどろぼう役は豊崎愛生が担当することが明らかとなった。
諏訪部は「いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々と狙い続けていたのですが……遂にその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆様においしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ」とメッセージ。
豊崎は「ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とても可愛らしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！」と作品への熱い想いを語っている。
メインPV第1弾では、音源初解禁となる、パンどろぼう役の朝井とパンやのおじさん役の諏訪部のオープニング主題歌「パンどろぼうのうた」（作詞：柴田ケイコとパンだぼーい 作編曲：パンだぼーい）や、諏訪部と豊崎が演じるキャラクターボイスが視聴できる。
メインビジュアル第1弾には、せかいいちおいしいパンを探しもとめるパンどろぼうをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが大集合。パンどろぼうは大好きなパンを抱えながら、喜びいっぱいに大ジャンプ！パンやのおじさんが、たくさんのパンが詰まったプレゼントボックスを抱えて優しい笑顔で見守る。
さらに、あやしいロールパン・にせパンどろぼうも描かれ、まるでアニメ化を祝うパーティーが開かれているかのような華やかな雰囲気。パンへのあふれる愛情と、ワクワクする楽しさがぎゅっと詰め込まれたビジュアルに仕上がった。
アニメ『パンどろぼう』は、NHK Eテレにて10月放送開始。
※諏訪部順一、豊崎愛生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■諏訪部順一（パンやのおじさん役）
今からかれこれ6年ほど前。人気と話題で手に取ってみた『パンどろぼう』の絵本。ページをめくってみたところ、ドドーンと登場した「ま◯い」に度肝を抜かれ、すっかり虜に。
いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々と狙い続けていたのですが……遂にその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆様においしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ。
■豊崎愛生（にせパンどろぼう役）
だいすきなパンどろぼうの世界に、にせパンどろぼうとして飛び込むことができるなんて、とっても嬉しいです！
ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！
アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とても可愛らしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！
【動画】朝井彩加＆諏訪部順一のOP主題歌も聞ける『パンどろぼう』メインPV
シリーズ累計600万部を突破した、柴田ケイコの同名の人気絵本シリーズのアニメ化。まちのパンやからとびだすひとつのかげ。パンがパンをかついでにげていく！？パンがだいすきなおおどろぼう、パンどろぼうだ！あっちへサササッ、こっちへサササッ。せかいいちおいしいパンをさがしもとめ、パンどろぼうはきょうもパンやへしのびこむ。
諏訪部は「いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々と狙い続けていたのですが……遂にその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆様においしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ」とメッセージ。
豊崎は「ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とても可愛らしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！」と作品への熱い想いを語っている。
メインPV第1弾では、音源初解禁となる、パンどろぼう役の朝井とパンやのおじさん役の諏訪部のオープニング主題歌「パンどろぼうのうた」（作詞：柴田ケイコとパンだぼーい 作編曲：パンだぼーい）や、諏訪部と豊崎が演じるキャラクターボイスが視聴できる。
メインビジュアル第1弾には、せかいいちおいしいパンを探しもとめるパンどろぼうをはじめ、個性豊かなキャラクターたちが大集合。パンどろぼうは大好きなパンを抱えながら、喜びいっぱいに大ジャンプ！パンやのおじさんが、たくさんのパンが詰まったプレゼントボックスを抱えて優しい笑顔で見守る。
さらに、あやしいロールパン・にせパンどろぼうも描かれ、まるでアニメ化を祝うパーティーが開かれているかのような華やかな雰囲気。パンへのあふれる愛情と、ワクワクする楽しさがぎゅっと詰め込まれたビジュアルに仕上がった。
アニメ『パンどろぼう』は、NHK Eテレにて10月放送開始。
※諏訪部順一、豊崎愛生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■諏訪部順一（パンやのおじさん役）
今からかれこれ6年ほど前。人気と話題で手に取ってみた『パンどろぼう』の絵本。ページをめくってみたところ、ドドーンと登場した「ま◯い」に度肝を抜かれ、すっかり虜に。
いつかアニメ化するはずと網を張り、虎視眈々と狙い続けていたのですが……遂にその時が！オーディションにサササッと紛れ込むことに無事成功し、パンやのおじさんを任せていただけることとなりました。多くの皆様においしくご覧いただけるよう、心を込めて努めます。どうぞお楽しみに。ほほほ。
■豊崎愛生（にせパンどろぼう役）
だいすきなパンどろぼうの世界に、にせパンどろぼうとして飛び込むことができるなんて、とっても嬉しいです！
ずっと前から、おうちにはパンどろぼうの絵本がありましたし、キッチンでいちばん使っているタオルも、パンどろぼうが描かれたものです。気づけば、日常のいろんなところにパンどろぼうたちはいて、すでにわたしと一緒に生活をしてくれていたのです！
アニメになって動きだしたパンどろぼうは、いとしさがさらに増して、とても可愛らしいです。にせパンどろぼうも、たくさんの人に愛されるように、元気いっぱい楽しく演じさせてもらいます！