『クロスロード』第5話 “遥”今田美桜、看護師“灯”トラウデン直美と対立 2人の溝が深まる事態に
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が4日の今夜放送される。
【写真】新人看護師の青山灯（トラウデン直美）『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第5話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
■第5話あらすじ
温かくも厳しい真摯な姿勢で、日頃から後輩医師の育成に尽力している横浜湾岸病院のベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）。若き救命医・春木遥（今田）や桐生昴（磯村勇斗）も慕う権野に、まさかのパワハラ疑惑が浮上する。告発したのは、有名な美容整形外科クリニックの院長・楠野潤（河相我聞）。20年前に湾岸病院で働いていた楠野は、先輩である権野から当時浴びせられた怒声の録音データをSNSで公開。瞬く間に大炎上してしまったのだ。
しかも、事態を重く見た湾岸病院の理事会や救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）が楠野への謝罪を要請するも、権野は断固拒否。遥や桐生らが心配を募らせる中、権野に対してどこか突き放したような態度を取る高木。火消しに失敗した幹部たちも、とうとう権野の進退を問う方向へと動き始める。
同じ頃、院内では新たな問題が発生。患者を救おうと必死になるあまり、つい声を荒げがちな遥に、新人看護師・青山灯（トラウデン直美）が反発。2人の溝は次第に深まっていく。
そんな折、鉄棒から転落し、頭部を負傷した体操クラブの生徒・小田山圭人（三浦綺羅）が搬送されてくる。事故の背景に、コーチによる行き過ぎた指導があったことを知り、激怒する遥と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。その矢先、圭人の容体が急変。さらに緊急オペに加わった権野に、かつて誰も見たことのない異変が現れる…。
そんな中、さらなる緊急事態が勃発。権野を告発した楠野のクリニックで、患者が命の危機に瀕する医療事故が起こってしまう。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】新人看護師の青山灯（トラウデン直美）『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第5話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
温かくも厳しい真摯な姿勢で、日頃から後輩医師の育成に尽力している横浜湾岸病院のベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）。若き救命医・春木遥（今田）や桐生昴（磯村勇斗）も慕う権野に、まさかのパワハラ疑惑が浮上する。告発したのは、有名な美容整形外科クリニックの院長・楠野潤（河相我聞）。20年前に湾岸病院で働いていた楠野は、先輩である権野から当時浴びせられた怒声の録音データをSNSで公開。瞬く間に大炎上してしまったのだ。
しかも、事態を重く見た湾岸病院の理事会や救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）が楠野への謝罪を要請するも、権野は断固拒否。遥や桐生らが心配を募らせる中、権野に対してどこか突き放したような態度を取る高木。火消しに失敗した幹部たちも、とうとう権野の進退を問う方向へと動き始める。
同じ頃、院内では新たな問題が発生。患者を救おうと必死になるあまり、つい声を荒げがちな遥に、新人看護師・青山灯（トラウデン直美）が反発。2人の溝は次第に深まっていく。
そんな折、鉄棒から転落し、頭部を負傷した体操クラブの生徒・小田山圭人（三浦綺羅）が搬送されてくる。事故の背景に、コーチによる行き過ぎた指導があったことを知り、激怒する遥と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。その矢先、圭人の容体が急変。さらに緊急オペに加わった権野に、かつて誰も見たことのない異変が現れる…。
そんな中、さらなる緊急事態が勃発。権野を告発した楠野のクリニックで、患者が命の危機に瀕する医療事故が起こってしまう。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」