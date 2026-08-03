『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』第2弾が決定 岡田将生が“番宣なし”で再登場
Snow Manの佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太による冠番組『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』（TBS系）の第2弾が、8月14日20時55分から放送されることが決定。江戸川区出身の俳優・岡田将生が、“番宣なし”で再び登場する。
【写真】佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太＆岡田将生、下町レトロな居酒屋で本音トーク
東京・江戸川区出身のSnow Man・佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太による“江戸川出身トリオ”が、下町を舞台に、豪華ゲストを迎えて下町グルメとお酒を楽しみながら、台本一切なしの“気取らないトーク”で親交を深める番組。同日19時から2時間スペシャルで放送される『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、3時間にわたってSnow ManがTBSの金曜夜を盛り上げる。
今回のオープニングは、“火の見やぐら”がシンボルの新川西水門広場付近の河川敷からスタート。今年4月の第1弾放送後、地元・江戸川の友人らから多くの連絡を受けたという3人。さらに、番組宛てに“まさか”の人物から感謝状が届くなど、番組の反響の大きさを改めて実感し、第2弾でも江戸川の魅力を多くの人に届けるべく、気合十分でロケに挑んだ。
第1弾にも出演した江戸川区出身の俳優・岡田将生が、なんと今回も再びゲスト出演。何も聞かされていなかった佐久間、渡辺、宮舘の前にサプライズで登場すると、3人は仰天。1回目が「とにかく楽しすぎた」という岡田は、まさかの“番宣なし”での出演を自ら志願したという。そんな“江戸川愛”あふれる岡田とともに、第2弾のロケへ。
今回は、岡田がどうしても3人と一緒に行きたかったという、ゲームセンターとボウリング場が併設された地元の人々に親しまれる施設を訪問。当時を振り返りながら、懐かしのゲームや白熱のボウリング対決で大盛り上がりとなった。
さらに、今回も下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、普段は見られない4人の素顔が赤裸々に。果たしてどんなトークが繰り広げられるのか、期待が高まる。
また、Snow Manの3人と交流のある大物ゲストも登場。果たして、その人物とは誰なのか。どのような江戸川体験を楽しむのか。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて8月14日20時55分放送。
【写真】佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太＆岡田将生、下町レトロな居酒屋で本音トーク
東京・江戸川区出身のSnow Man・佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太による“江戸川出身トリオ”が、下町を舞台に、豪華ゲストを迎えて下町グルメとお酒を楽しみながら、台本一切なしの“気取らないトーク”で親交を深める番組。同日19時から2時間スペシャルで放送される『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、3時間にわたってSnow ManがTBSの金曜夜を盛り上げる。
第1弾にも出演した江戸川区出身の俳優・岡田将生が、なんと今回も再びゲスト出演。何も聞かされていなかった佐久間、渡辺、宮舘の前にサプライズで登場すると、3人は仰天。1回目が「とにかく楽しすぎた」という岡田は、まさかの“番宣なし”での出演を自ら志願したという。そんな“江戸川愛”あふれる岡田とともに、第2弾のロケへ。
今回は、岡田がどうしても3人と一緒に行きたかったという、ゲームセンターとボウリング場が併設された地元の人々に親しまれる施設を訪問。当時を振り返りながら、懐かしのゲームや白熱のボウリング対決で大盛り上がりとなった。
さらに、今回も下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、普段は見られない4人の素顔が赤裸々に。果たしてどんなトークが繰り広げられるのか、期待が高まる。
また、Snow Manの3人と交流のある大物ゲストも登場。果たして、その人物とは誰なのか。どのような江戸川体験を楽しむのか。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて8月14日20時55分放送。