『あのコはだぁれ？』早瀬憩、清水崇監督の新作ホラーに同役で登場 恐怖の連鎖をつなぐ重要人物に
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』（公開中）に、早瀬憩が出演していることが明らかになった。清水崇監督の前作『あのコはだぁれ？』（2024年）で演じた三浦瞳役で登場する。あわせて、早瀬の出演シーンを収めた本編映像と新たな場面写真が公開された。
【動画】『だぁれかさんとアソぼ？』三浦瞳（早瀬憩）の登場シーン
本作は、「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水監督が手がけた学園ホラー。学校の誰もいない階段の13段目で、カセットテープに日付と名前を吹き込むと、その名前を吹き込まれた人物が死ぬという“絶対にやってはいけない遊び”を描く。
主人公の心理カウンセラー・平瀬小春（鎮西）が、若者の間でひそかに広がる遊びが実行された高校へ派遣され、やがて妹の菜々美（星乃あんな）とともに、逃れることのできない恐怖の連鎖へ引きずり込まれていく。
公開された本編映像は、菜々美の同級生マキ（向井怜衣）、衣緒理（小國舞羽）、だいあ（室はんな）が階段で、“絶対にやってはいけない遊び”をすると現れる怪異“タカヤサマ”の画像をスマートフォンで探している場面から始まる。3人は廊下でイラストを掲げ、「タカヤサマ！ お願いします！」「私たちの願い、聞いてくださーい」と唱える。
“タカヤサマ”というワードに、一瞬足を止める学生がいた。階段を降りようとしていたその学生は、恐る恐るマキたちの方を振り返る。瞳（早瀬）だ。無邪気に“遊び”を続ける彼女たちに釘付けになっていた瞳だったが、通りかかった菜々美に気づくと、何かにおびえたように足早に立ち去る姿が収められている。
早瀬は「『あのコはだぁれ？』に引き続きの出演となりましたが、本作では物語を動かす役どころを演じさせていただきました」と説明。2年ぶりとなった清水組の現場について、「監督をはじめお久しぶりで懐かしいスタッフの方々や、温かいキャストに囲まれ、居心地が良くとても楽しかったです」と振り返った。
主演の鎮西と共演した場面にも触れ、「鎮西さんが感情を爆発させるシーンがあったのですが、それを見て思わず自分もうるっと来てしまうことがありました」と告白。「『あのコはだぁれ？』を観てから『だぁれかさんとアソぼ？』を観ていただけると、より一層楽しんでいただけるかと思います」と呼びかけている。
【動画】『だぁれかさんとアソぼ？』三浦瞳（早瀬憩）の登場シーン
本作は、「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水監督が手がけた学園ホラー。学校の誰もいない階段の13段目で、カセットテープに日付と名前を吹き込むと、その名前を吹き込まれた人物が死ぬという“絶対にやってはいけない遊び”を描く。
公開された本編映像は、菜々美の同級生マキ（向井怜衣）、衣緒理（小國舞羽）、だいあ（室はんな）が階段で、“絶対にやってはいけない遊び”をすると現れる怪異“タカヤサマ”の画像をスマートフォンで探している場面から始まる。3人は廊下でイラストを掲げ、「タカヤサマ！ お願いします！」「私たちの願い、聞いてくださーい」と唱える。
“タカヤサマ”というワードに、一瞬足を止める学生がいた。階段を降りようとしていたその学生は、恐る恐るマキたちの方を振り返る。瞳（早瀬）だ。無邪気に“遊び”を続ける彼女たちに釘付けになっていた瞳だったが、通りかかった菜々美に気づくと、何かにおびえたように足早に立ち去る姿が収められている。
早瀬は「『あのコはだぁれ？』に引き続きの出演となりましたが、本作では物語を動かす役どころを演じさせていただきました」と説明。2年ぶりとなった清水組の現場について、「監督をはじめお久しぶりで懐かしいスタッフの方々や、温かいキャストに囲まれ、居心地が良くとても楽しかったです」と振り返った。
主演の鎮西と共演した場面にも触れ、「鎮西さんが感情を爆発させるシーンがあったのですが、それを見て思わず自分もうるっと来てしまうことがありました」と告白。「『あのコはだぁれ？』を観てから『だぁれかさんとアソぼ？』を観ていただけると、より一層楽しんでいただけるかと思います」と呼びかけている。