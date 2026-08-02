Prime Video：視聴ランキング：『マスターズ・オブ・ユニバース』映画部門初登場1位【7/20/26 - 7/26/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、7月20日から26日までの週間視聴ランキングを発表した。
【動画】『マスターズ・オブ・ユニバース』日本版本予告
映画部門では、7月22日から配信が始まった『マスターズ・オブ・ユニバース』が首位を獲得した。バービー人形”で知られるマテルが1981年に生み出したアクションフィギュアを、約40年ぶりに実写映画化。故郷の惑星エターニアから地球へ逃れ、企業勤めをしながら暮らしていた王子アダム（ニコラス・ガリツィン）が、伝説の剣“パワーソード”を発見し、戦士ヒーマンとして故郷を支配する宿敵スケルターに立ち向かう姿を描く。
『バンブルビー』のトラヴィス・ナイト監督が、1980年代に世界的人気を集めた作品の世界観を現代的にアップデートした。骸骨の顔を持つスケルターをはじめ、魔女イーブル・リン、深紅の怪人ゴートマン、怪力を誇るスパイカーら、フィギュアを思わせる個性豊かなヴィランたちも見どころとなっている。
TVシリーズ部門では、Amazon Original『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が前週に続いて首位を獲得した。親友同士のデビー（オクタヴィア・スペンサー）とジュディス（ハンナ・ワディンガム）は、互いのことを何でも知っていると思っていた。しかし、法廷会計士として働くジュディスには、国際的な暗殺者という誰にも明かしていない裏の顔があった。やがて彼女の過去を知る謎の人物が現れ、暗殺任務が最悪の形で失敗。さらにデビーの夫も危険な企みに関わっていたことから、2人の日常は一変する。命を狙われる身となった親友同士の逃亡劇を描くアクションコメディー。
非英語作品では、映画部門でスペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が3週連続1位。シリーズ部門でインド制作のコメディドラマ『Adarsh Baal Vidyalaya』が1位となった。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月20日から26日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：プロジェクト・ヘイル・メアリー
3：ひつじ探偵団
4：ワーキングマン
5：ブルーバード（スペイン）
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
7：君の過ち：ロンドン編（英国）
8：Playdate
9：ビーキーパー
10：レッキング･クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
2：エル
3：オフキャンパス
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
6：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
7：ザ・ボーイズ
8：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
9：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
10：私たちの青い夏
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
2：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
5：ラーク（インド）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：イサカパトナム（インド）
8：LOL: Last One Laughing Indonesia（インドネシア）
9：日本三國（日本）
10：ファミリーマン（インド）
【動画】『マスターズ・オブ・ユニバース』日本版本予告
映画部門では、7月22日から配信が始まった『マスターズ・オブ・ユニバース』が首位を獲得した。バービー人形”で知られるマテルが1981年に生み出したアクションフィギュアを、約40年ぶりに実写映画化。故郷の惑星エターニアから地球へ逃れ、企業勤めをしながら暮らしていた王子アダム（ニコラス・ガリツィン）が、伝説の剣“パワーソード”を発見し、戦士ヒーマンとして故郷を支配する宿敵スケルターに立ち向かう姿を描く。
TVシリーズ部門では、Amazon Original『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が前週に続いて首位を獲得した。親友同士のデビー（オクタヴィア・スペンサー）とジュディス（ハンナ・ワディンガム）は、互いのことを何でも知っていると思っていた。しかし、法廷会計士として働くジュディスには、国際的な暗殺者という誰にも明かしていない裏の顔があった。やがて彼女の過去を知る謎の人物が現れ、暗殺任務が最悪の形で失敗。さらにデビーの夫も危険な企みに関わっていたことから、2人の日常は一変する。命を狙われる身となった親友同士の逃亡劇を描くアクションコメディー。
非英語作品では、映画部門でスペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が3週連続1位。シリーズ部門でインド制作のコメディドラマ『Adarsh Baal Vidyalaya』が1位となった。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月20日から26日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：プロジェクト・ヘイル・メアリー
3：ひつじ探偵団
4：ワーキングマン
5：ブルーバード（スペイン）
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
7：君の過ち：ロンドン編（英国）
8：Playdate
9：ビーキーパー
10：レッキング･クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
2：エル
3：オフキャンパス
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
6：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
7：ザ・ボーイズ
8：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
9：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
10：私たちの青い夏
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
2：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
3：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
5：ラーク（インド）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：イサカパトナム（インド）
8：LOL: Last One Laughing Indonesia（インドネシア）
9：日本三國（日本）
10：ファミリーマン（インド）