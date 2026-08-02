英国ミステリー『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン1＆2放送スタート

イギリスの偉大な劇作家シェイクスピアの故郷を舞台に、文豪ゆかりの名を持つ男女の凸凹探偵コンビが様々な事件を解決していく軽妙な犯罪推理コメディ『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』。そのシーズン1＆2が、NHK BSプレミアム4Kにて9月11日（金）17：14より順次放送される。（※本来17：15スタートだが、シーズン1の第1話・第10話は17：14より放送となる）

シェイクスピアのトリビア満載のコージーミステリー

本国イギリスで2018年から放送が始まったコージーミステリー。2025年までに5シーズンがお披露目されている人気シリーズだ。

探偵事務所を構える元警部のフランク・ハサウェイと助手セバスチャンのもとに、依頼人として元美容師ルーことルエラ・シェイクスピアが現れる。のちにルーが事件に巻き込まれた際にフランクと強力して真実を突き止めたことをきっかけに、ルーが半ば強引にフランクのビジネスパートナーに。「シェイクスピア＆ハサウェイ探偵社」が誕生する。

ぶっきらぼうで少々冴えない風貌の私立探偵フランクは、元刑事で犯罪の調査能力は抜群ながら、事務所経営が下手で事務所は潰れる寸前。強引にフランクの相棒になった明るくて気さくな元美容師のルーは、素人探偵ながらも実は記憶力が抜群だったりと、意外な才能を持つ。売れない役者で文句を言いつつも働く助手セバスチャンは潜入調査を担当し、役者ならではのいろんな変装が見ものだ。

見どころの一つが、毎回飛び込んでくるバラエティあふれる事件の数々。フランクたちの鋭さとポンコツが入り混じる調査、フランクとルーとセバスチャンのケンカしつつも仲の良い家族のような様子を見守りながら、温かい気持ちで一緒に謎解きを楽しめる。

シェイクスピア関連のトリビアが散りばめられているのも本作の特徴。主人公コンビの名前が「シェイクスピア」とその妻アン・ハサウェイの「ハサウェイ」由来なのをはじめ、様々な人物や場所にシェイクスピア由来の名前が出てくる。さらに台詞の引用はもちろん、文豪ゆかりの地ならではのネタも盛り込まれている。各エピソードタイトルもシェイクスピアの作品からの引用。例えば、シーズン1第1話「すばらしい新世界（原題：O Brave New World）」は「テンペスト」の台詞だ。

また、物語の舞台でありシェイクスピアの故郷として観光地にもなっている町ストラトフォード・アポン・エイボン。古い時代の面影を残す美しい景観も見逃せない。

『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』キャスト、声優

マーク・ベントン…フランク（フランシス）・ハサウェイ役／声：浦山迅（シーズン1）、高岡瓶々（シーズン2）

ジョー・ジョイナー…ルー（ルエラ）・シェイクスピア役／声：小松由佳

パトリック・ウォルシュ・マクブライド…セバスチャン・ブルドネル役／声：福西勝也

アンバー・アガ…マーロー警部役／声：平野夏那子

トモス・イームズ…キーラー巡査部長役／声：寺畠陸

ロバータ・テイラー…グロリア役／声：伊沢磨紀

『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン1第1話あらすじ

劇作家シェイクスピアの故郷として有名なストラトフォード・アポン・エイボンで探偵事務所を構える元警部のフランク・ハサウェイ。しかし、ろくな依頼はなく、助手のセバスチャンの給料も払えないほどの金欠状態。そんな時、結婚直前の元美容師ルーことルエラ・シェイクスピアが婚約者の浮気調査を依頼してくる。そしてなんと、ルーの結婚式で殺人が起き、彼女は容疑者にされてしまうが…。

『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』シーズン1＆2（各10話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて9月11日（金）17：14より順次放送

毎週金曜日17：15〜

（※シーズン1の第1話・第10話は17：14より放送）

第1話「すばらしい新世界」…9月11日（金）17：14〜

（9月18日（金）・25日（金）放送休止）

第2話「真夜中の鐘」…10月2日（金）17：15〜

第3話「約束された終焉」…10月9日（金）17：15〜

※放送時間にご注意ください

※放送予定は変更になる場合があります

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り

（海外ドラマNAVI）

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