“最強の男”ドウェイン・ジョンソンの素顔 無心、未完成、亡き祖父から得た教訓「体の異変を軽視しないで」
ディズニー・アニメーションの名作を実写化した映画『モアナと伝説の海』が公開中だ。アニメーション版に続いて半神半人のマウイを演じたドウェイン・ジョンソンが、日本との深い縁や、プロレスラーだった祖父を重ねた役への特別な思いを語った。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告編
■プロレスラー時代から続く日本との縁
映画のプロモーションとしては12年ぶりの来日となったドウェインは、「日本に戻ってくることができて、本当にうれしいです」と笑顔を見せた。この12年の間にも、映画『スマッシング・マシーン』（2025年）の撮影で、共演のエミリー・ブラント、脚本・監督を務めたベニー・サフディとともに日本を訪れている。
日本との縁は、プロレスラーとして活動していた時代にさかのぼる。「初めて日本を訪れたのは2000年代初頭でした。ツアーで日本各地を巡り、さまざまな会場で試合をしました」と振り返り、「私にとって、日本はいつ訪れても特別な場所です。本当に深い縁を感じています」と語った。
さらに、祖父でプロレスラーの故ハイ・チーフ・ピーター・マイビアも、1960年代から70年代にかけて日本を巡業していた。
「祖父はアントニオ猪木さんの団体で日本各地を回っていました。その後、私自身も祖父が戦った日本の会場で試合をすることができたんです。本当にたくさんの縁を感じます」
■宮本武蔵から影響を受けた自宅のジム
現在、自宅に建設中のジムにも、日本から受けた影響が表れているという。床に施されるロゴは、筆で描いた円の一部をあえて閉じずに残したデザイン。「円を未完のままにすることで、人間は常に未完成であり、成長の途中にあるという考えを表現したものだ」と明かした。
「宮本武蔵の『五輪書』から大きな影響を受けました。ジム全体も、その精神をイメージして作っています。トレーニングするときに意識しているのは“無心（No Mind）”です。このロゴを見るたび、自分はまだ完成していないということを思い出せるようにしています」
■マウイを通して亡き祖父とつながる
マウイを演じるのは、アニメーション映画『モアナと伝説の海』『モアナと伝説の海2』に続いて3度目となる。サモアにルーツを持つドウェインは、マウイという役に特別な意味を感じている。
「マウイを演じるのは本当に楽しいです。マウイは、私たちのポリネシア文化と深く結びついたキャラクターです。それだけでも演じることは大きな喜びですが、私の祖父をモデルにしているんです」
そう語ると、ドウェインはスマートフォンに保存している祖父の写真を見せてくれた。
「祖父は大柄で、体にはタトゥーがあり、長い髪と、何よりも強いカリスマ性を持っていました。まさにマウイのモデルとなった人物です。これほど家族とのつながりを感じながら演じられる役には、もう二度と出会えないかもしれません」
大きく、ユーモアと魅力にあふれ、歌まで披露する華やかなキャラクター。しかし、ドウェインにとってマウイは、それ以上の存在だ。
「私にとっては、もうこの世にはいない祖父とつながることができる存在でもあるんです」
■「もっと大人だったら、病院へ連れて行けたのに」
マウイに祖父の面影を重ねたドウェインは、「祖父はプロレス界で多くの人に愛され、尊敬されていました。だから私は、最大限の敬意と感謝、そして愛情と喜びを持って、この役に向き合いました」と語る。
そんな祖父との別れは、ドウェインの人生に大きな教訓を残した。祖父は45歳という若さで亡くなった。「とても強い人でしたが、その一方で、とても頑固でもありました」と振り返る。1年以上にわたって体調がすぐれず、息苦しさや激しい咳に苦しみ、時には血を吐くこともあった。それでも、病院へ行こうとはしなかったという。
「当時の男性、特にプロレスラーの間には、『強くあらなければならない』という価値観がありました。祖父は自らの人生を通して、精いっぱい生きること、そして自分の体に起きている異変を決して軽視してはいけないことを教えてくれました。きちんと検査を受けることは、本当に大切です」
祖父が亡くなったとき、ドウェインはまだ10歳だった。
「もし自分がもっと大人だったら、祖父を病院へ連れて行くことができたのに。今でも、そう思います」
学生時代はアメリカンフットボールに打ち込み、プロレスラー“ザ・ロック”として世界的な人気を獲得したドウェイン。その後、俳優としてハリウッドスターの仲間入りを果たし、現在は映画プロデューサーや実業家としても活躍している。
そんなドウェインが、自分はまだ未完成だと戒め、“無心”で体を鍛え、体の異変を決して見過ごさないよう訴える。その言葉からは、圧倒的な強さの根底にある謙虚さと、亡き祖父への深い愛情が伝わってきた。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告編
■プロレスラー時代から続く日本との縁
映画のプロモーションとしては12年ぶりの来日となったドウェインは、「日本に戻ってくることができて、本当にうれしいです」と笑顔を見せた。この12年の間にも、映画『スマッシング・マシーン』（2025年）の撮影で、共演のエミリー・ブラント、脚本・監督を務めたベニー・サフディとともに日本を訪れている。
さらに、祖父でプロレスラーの故ハイ・チーフ・ピーター・マイビアも、1960年代から70年代にかけて日本を巡業していた。
「祖父はアントニオ猪木さんの団体で日本各地を回っていました。その後、私自身も祖父が戦った日本の会場で試合をすることができたんです。本当にたくさんの縁を感じます」
■宮本武蔵から影響を受けた自宅のジム
現在、自宅に建設中のジムにも、日本から受けた影響が表れているという。床に施されるロゴは、筆で描いた円の一部をあえて閉じずに残したデザイン。「円を未完のままにすることで、人間は常に未完成であり、成長の途中にあるという考えを表現したものだ」と明かした。
「宮本武蔵の『五輪書』から大きな影響を受けました。ジム全体も、その精神をイメージして作っています。トレーニングするときに意識しているのは“無心（No Mind）”です。このロゴを見るたび、自分はまだ完成していないということを思い出せるようにしています」
■マウイを通して亡き祖父とつながる
マウイを演じるのは、アニメーション映画『モアナと伝説の海』『モアナと伝説の海2』に続いて3度目となる。サモアにルーツを持つドウェインは、マウイという役に特別な意味を感じている。
「マウイを演じるのは本当に楽しいです。マウイは、私たちのポリネシア文化と深く結びついたキャラクターです。それだけでも演じることは大きな喜びですが、私の祖父をモデルにしているんです」
そう語ると、ドウェインはスマートフォンに保存している祖父の写真を見せてくれた。
「祖父は大柄で、体にはタトゥーがあり、長い髪と、何よりも強いカリスマ性を持っていました。まさにマウイのモデルとなった人物です。これほど家族とのつながりを感じながら演じられる役には、もう二度と出会えないかもしれません」
大きく、ユーモアと魅力にあふれ、歌まで披露する華やかなキャラクター。しかし、ドウェインにとってマウイは、それ以上の存在だ。
「私にとっては、もうこの世にはいない祖父とつながることができる存在でもあるんです」
■「もっと大人だったら、病院へ連れて行けたのに」
マウイに祖父の面影を重ねたドウェインは、「祖父はプロレス界で多くの人に愛され、尊敬されていました。だから私は、最大限の敬意と感謝、そして愛情と喜びを持って、この役に向き合いました」と語る。
そんな祖父との別れは、ドウェインの人生に大きな教訓を残した。祖父は45歳という若さで亡くなった。「とても強い人でしたが、その一方で、とても頑固でもありました」と振り返る。1年以上にわたって体調がすぐれず、息苦しさや激しい咳に苦しみ、時には血を吐くこともあった。それでも、病院へ行こうとはしなかったという。
「当時の男性、特にプロレスラーの間には、『強くあらなければならない』という価値観がありました。祖父は自らの人生を通して、精いっぱい生きること、そして自分の体に起きている異変を決して軽視してはいけないことを教えてくれました。きちんと検査を受けることは、本当に大切です」
祖父が亡くなったとき、ドウェインはまだ10歳だった。
「もし自分がもっと大人だったら、祖父を病院へ連れて行くことができたのに。今でも、そう思います」
学生時代はアメリカンフットボールに打ち込み、プロレスラー“ザ・ロック”として世界的な人気を獲得したドウェイン。その後、俳優としてハリウッドスターの仲間入りを果たし、現在は映画プロデューサーや実業家としても活躍している。
そんなドウェインが、自分はまだ未完成だと戒め、“無心”で体を鍛え、体の異変を決して見過ごさないよう訴える。その言葉からは、圧倒的な強さの根底にある謙虚さと、亡き祖父への深い愛情が伝わってきた。