『仮面ライダーゼッツ』第46話「甦る」、ノクス対ファントムの最終決戦が始まる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第46話「甦る」が、あす8月2日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】みんなの夢を取り戻せ 第46話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第46話「甦る」あらすじ
ねむ（堀口真帆）を取り戻そうとするザ・レディ（美村里江）は、ファントムゴアナイトメアの力で新たな幻影の世界を構築。莫（今井）を窮地に追い込む。
ノクス（古川雄輝）の闇の力ならファントムの幻を消せるはず。莫とねむによって記憶を取り戻したノクスはノクスミッドナイトシャドウに変身、ファントムと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】みんなの夢を取り戻せ 第46話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ねむ（堀口真帆）を取り戻そうとするザ・レディ（美村里江）は、ファントムゴアナイトメアの力で新たな幻影の世界を構築。莫（今井）を窮地に追い込む。
ノクス（古川雄輝）の闇の力ならファントムの幻を消せるはず。莫とねむによって記憶を取り戻したノクスはノクスミッドナイトシャドウに変身、ファントムと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。