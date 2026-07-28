わんことにゃんこの衝撃的な「出会い」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で131万3000回再生を突破し、「めっちゃ好かれてるｗ」「自分で決めて来たのかな」「なんて可愛いのでしょう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜7時、玄関ドアを開けた結果→突然『野良子猫』が入ってきて、家にいた犬に…まさかの展開】

突然の出会い

Instagramアカウント「black.bean2014」の投稿主さんは、『黒豆』ちゃんという黒柴と暮らしています。

ある日の夜7時頃、投稿主さんが帰宅して玄関のドアを開けると、1匹の野良子猫がシュッと家の中へ飛び込んできました。

ちょうどそのタイミングで、息子さんが黒豆ちゃんの散歩へ出かけようとしていたため、子猫と黒豆ちゃんは玄関先で鉢合わせに。

投稿主さんは子猫を安全に保護しようと、ゴム手袋を取りに向かいます。そのわずかな間にも、子猫は黒豆ちゃんに興味津々。初対面とは思えないほど積極的に近づき、その様子をじっと見つめていたそうです。

新たな家族として

子猫は黒豆ちゃんのあとを一生懸命追いかけ始めます。突然の出来事に黒豆ちゃんは戸惑いながらも、子猫を威嚇したり攻撃したりすることはありません。ただ不思議そうな表情で逃げ回り、玄関では微笑ましい追いかけっこが繰り広げられました。

その姿を見た投稿主さんは子猫を保護し、新しい家族として迎えることを決意。「たま」という名前をもらい、新たな猫生をスタートさせます。

もしかすると、たまちゃんは優しい黒豆ちゃんに安心感を覚え、自ら家族になる一歩を踏み出したのかもしれません。ふたりの運命的な出会いは、多くの人の心を温める出来事となったのでした。

この投稿には「ママだと思ってるのかな」「完全に一目惚れってやつですね」「なんか運命的で感動しました」などの温かなコメントが寄せられています。

現在の姿に心温まる♡

その後も、たまちゃんの「黒豆ちゃん愛」は変わりません。いつも後ろをついて歩き、気づけばすぐ隣にいるほどのべったりぶりです。

最初は戸惑い気味だった黒豆ちゃんも、少しずつ距離を縮めていきました。そしてついには、同じベッドで体を寄せ合って眠る姿まで見せるように。

突然玄関から飛び込んできた小さな命は、黒豆ちゃんにとってかけがえのない家族に。これからも、さらに仲のいいコンビになっていくことでしょうね。

2匹のほのぼのとした日常は、Instagramアカウント「black.bean2014」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「black.bean2014」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。