プロ野球・西武は27日、アクシャイ・モーレ投手と育成選手契約を締結したことを発表しました。なおモーレ投手はインド出身選手であり、インド出身者がNPB球団と契約を結ぶことは初となります。

モーレ投手は194cm・88キロの体格を持つ22歳右腕。西武は「スムーズな投球フォームから繰り出す140km/h台後半の力強いストレート、特徴的なフォークボールを武器とする投手」と紹介しています。獲得の経緯については「今年6月に実施したトライアウトで将来性を大きく評価したほか、野球歴は約6年ながら、真摯に野球に向き合う姿勢や向上心も高く評価し、このたび育成選手契約を締結いたしました」と明かしました。

さらに、これは「西武ライオンズ海外戦略」の一環として実施。この戦略は、外国人選手の獲得における戦力強化と、将来NPBで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制を拡充することを目的として行われています。

モーレ投手は契約を受けて「素晴らしい機会を与えてくれたライオンズに、心から感謝しています。チームメートやコーチの皆さんから多くを学びながら、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。そして、ファンの皆さんに信頼していただける選手になれるよう、謙虚な気持ちを忘れず、毎日努力を重ね、成長し続けていきたいと思います。皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」とコメントを発表。背番号は「146」となりました。

あわせて、取締役球団本部長である広池浩司氏は、モーレ投手について「日本で野球をするのが夢だった」と紹介。最速150キロの直球に加え、変化球も操ることができるそうで「 柔道 では インド の全国大会で準優勝の経験もあるアスリートで、誠実な 性格 にも魅力を感じています。昨年行われた 中東 南アジア 地域初のプロ野球リーグ『ベースボール・ユナイテッド（Baseball United）』で活躍し、今年6月のトライアウトでも今後に向けて大きな可能性を示しましたので育成契約を結ぶことにいたしました。 ライオン ズで大きく成長し、 インド で野球をする人たちの希望の星になってほしいです」と思いを寄せました。