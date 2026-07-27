AI・半導体株急落にも強い…JTでも味の素でもない”守り”の「ディフェンシブ銘柄」4社の実名

市場環境が悪化したときの「クッション」になる

近年の株式市場は、生成AIの急速な普及を背景に、半導体関連株が世界の相場をけん引しています。GPUやHBM（高帯域幅メモリ）、半導体製造装置などに関連する企業は大きく株価を伸ばし、日本でもAI・半導体関連銘柄へ資金が流入しました。

一方で、AI・半導体も株式投資においてはテーマです。テーマ株は将来への期待が大きく織り込まれやすいため、株価の変動も大きくなりがちです。好決算や大型投資計画が発表されれば急騰する一方、業績が市場予想にわずかに届かなかっただけで急落することも珍しくありません。昨今は米国や韓国のメモリ株の動きに日本の関連株の値動きが左右されています。

テーマ株が「攻め」なら、「守り」も必要です。攻撃は最大の防御と言いますが、過ぎたるは及ばざるがごとしとはよく言ったもので、テーマ株銘柄の株価が大きく急落して含み損を抱えると、苦しい局面に向かい合わなくてはいけません。だからこそ、守りの役割を果たす「ディフェンシブ銘柄」を知ってほしいです。

ディフェンシブ銘柄とは、景気の良し悪しにかかわらず安定した需要が見込める事業を手掛ける企業のことです。代表的な業種としては、食品、医薬品、電力・ガス、鉄道、通信などが挙げられます。人々は景気が悪くなっても食事をし、薬を購入し、電気やガスを使い、スマートフォンで通信を行います。そのため、これらの企業は景気敏感株に比べて業績の変動が小さく、株価も比較的安定しやすいという特徴があります。

相場が好調な局面ではAIや半導体関連株のような成長株が大きく上昇し、ディフェンシブ銘柄の値動きは物足りなく感じられることもあります。しかし、市場環境が悪化すると状況は一変します。景気後退懸念や金利上昇、地政学リスクなどをきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まると、成長株から資金が流出し、業績が安定しているディフェンシブ銘柄へ資金が向かう傾向があります。ポートフォリオ全体の値動きを和らげる「クッション」のような役割を果たしてくれるのです。

AI・半導体相場のような成長相場においてもディフェンシブ銘柄を保有する意義があります。市場全体が調整局面に入った際の下落リスクを抑えられる可能性があります。加えて、相場の急変時でも精神的な余裕を持ちやすくなり、短期的な値動きに振り回されにくくなります。

では、ディフェンシブ銘柄をいくつかご紹介します。

医療と健康に強みを持つディフェンシブ銘柄の典型

■「医療」と「健康」の両分野に強み：大塚HD（東プ：4578）

ディフェンシブ銘柄の代表格はヘルスケア産業です。大塚HDは「医療」と「健康」の両分野を強みとする日本を代表するヘルスケア企業です。中核の医療関連事業では、大塚製薬が精神・神経領域や腎疾患領域などで世界的な医薬品を展開しており、安定した収益基盤を築いています。一方、ニュートラシューティカルズ事業では、「ポカリスエット」「カロリーメイト」「SOYJOY」など、生活に身近なブランドを数多く持ち、人々の健康を支えています。

典型的なディフェンシブ銘柄の一つといえます。日本以外の地域から売上高の7割を得ていますが、景気が悪化しても医薬品や健康食品、飲料の需要は大きく落ち込みにくいため、業績が比較的安定しやすいことが特徴です。

近年株価が好調に推移し、日本の医薬品銘柄の時価総額では中外製薬（東プ：4519）、武田薬品工業（東プ：4502）に次いで第3位になっています。

景気の影響を受けにくい収益構造を持つ通信会社

■時価総額がライバルに接近中：KDDI（東プ：9433）

「au」ブランドで知られる日本を代表する通信会社です。2000年、国際通信大手のKDD、携帯電話事業を展開しているIDO、長距離通信のDDIの3社が合併して誕生しました。現在は携帯電話事業を中心に、固定通信、インターネット、金融（auじぶん銀行、au PAYなど）、エネルギー事業まで幅広く展開しており、通信を軸とした生活インフラ企業へと成長しています。契約者から毎月安定した通信料金が入るストック型ビジネスであるため、景気の影響を受けにくい収益構造が大きな強みです。

景気が悪化しても、スマートフォンやインターネットは日常生活に欠かせないため、通信需要が大きく落ち込むことはほとんどありません。そのため業績やキャッシュフローが安定しやすく、市場が不安定な局面では資金の逃避先として選ばれることも少なくありません。また、連続増配を続けるなど株主還元にも積極的で、安定した配当収入を期待する長期投資家から高い支持を集めています。

一方で、単なる「守り」の企業ではありません。5G通信網の拡充に加え、データセンター、クラウド、AI関連サービスなど法人向け事業も強化しており、デジタル社会の発展による恩恵も期待できます。安定した通信事業を土台に、新たな成長分野へ投資を続けていることから、「守り」と「成長」を兼ね備えた長期保有に適した銘柄といえるでしょう。

ライバルはNTTドコモなどを傘下に持つNTT（東プ：9432）ですが、過去2年のパフォーマンスはKDDIが好調で、時価総額の差が2兆円程度しかなくなりました。

幅広い事業を展開し、財務面も堅実

■安定的なフリーCFを得る力：ハウス食品G本社（東プ：2810）

「バーモントカレー」「ジャワカレー」「北海道シチュー」など、家庭で長年親しまれている商品を数多く展開する日本を代表する食品メーカーです。食品は景気が悪化しても需要が大きく落ち込みにくいため、業績が比較的安定しやすく、株式市場では代表的なディフェンシブ銘柄の一つとされています。食料品銘柄と言えばJT（東プ：2914）や味の素（東プ：2802）を挙げたくなりますが、敢えて違う銘柄にフォーカスしました。

ハウス食品G本社の強みは、カレーやスパイスだけではありません。健康食品や飲料、米国での豆腐事業、さらにはカレーハウス「CoCo壱番屋」を展開する外食事業など、幅広い事業を手掛けており、収益源が分散されています。そのため、一つの市場環境が悪化しても、グループ全体として安定した収益を確保しやすい経営体制を築いています。

加えて、財務面の堅実さも大きな魅力です。豊富な現預金を保有し、有利子負債を差し引くと実質的に無借金企業といえるほど健全な財務体質を維持しています。売上高の約75％を国内から得ているため、海外景気に左右されにくい一方、原材料は輸入に依存する部分が多いため、円安がネガティブ寄与する要素であることは念頭においておきたい点です。

高い価格決定力のあるグローバル企業

■値上げ上手：ファーストリテイリング（東プ：9983）

「ユニクロ」や「GU」を展開する日本最大級のアパレル企業です。高品質な衣料を手頃な価格で提供し、日本だけでなく中国や東南アジア、欧米へと事業を拡大してきました。現在では海外売上高の比率が高く、日本企業を代表するグローバル企業へと成長しています。

株式投資の観点では、食品や通信、医薬品のような典型的なディフェンシブ銘柄ではありません。衣料品は景気や消費者心理の影響を受けやすい業種ですが、同社は築き上げた世界的なブランド力と商品開発力、効率的なサプライチェーンを強みに、市場環境が変化しても安定した収益を生み出してきました。また、流行に左右されにくいベーシック衣料を中心に販売していることから、高級ブランドやファッション性の高いアパレル企業と比べると、需要が比較的安定している点も特徴です。

さらに注目したいのが、同社の高い価格決定力です。原材料費や物流費、人件費が上昇する局面でも、一律に値上げを行うのではなく、商品の品質や機能性を高めたうえで適正な価格へ見直す戦略を採っています。そのため、消費者から「値上げ」ではなく「価値の向上」と受け止められやすく、利益率を維持しながら成長を続けられることが大きな強みです。海外でのビジネスが拡大したことにより、円安を追い風にできる企業になりました。

こうした競争力が市場から高く評価され、時価総額では「ZARA」を展開するインディテックス（スペイン）に次ぐ世界トップクラスのアパレル企業として位置付けられています。

近年はNo.1ディフェンシブ銘柄ともいえ、AI・半導体銘柄から資金が抜けるときにはその資金が入りやすい傾向があります。単元株ですと手を出しにくい株価水準かもしれませんが、単元未満で少し保有し、ポートフォリオの「守り」の役割にしてはいかがでしょうか。

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さかえだいくこ（おせちーず）

大学常勤講師/日本FP協会認定CFP®/日本証券アナリスト協会認定証券アナリスト

21歳で証券会社に口座を開設して以来、証券アナリストだった時代を除きずっと個人投資家。投資家歴は30年超。現在50代で北東北在住。

大学卒業後、システムエンジニア15年、証券アナリスト7年半、地方公務員5年半を経験し、49歳でフルタイムワークからいったん卒業。しかし50歳目前で、某企業の研究員として週休3日の会社員に復帰。その後、地元の大学で非常勤講師としてキャリア教育にも従事し、53歳で常勤講師となる。合間に投資の講師や投資ライター業も営む。SMBC日興証券「日興フロッギー」にてコラム連載中。

MBA保持者でTOEICは950点。地方移住とがんを克服した経験もある。『2倍株・3倍株がぽこぽこ生まれる のんびり日本株投資』（すばる舎）が初の著書。

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