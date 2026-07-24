「遊び過ぎましたね」元金融マン86歳が明かす年金事情と人生の“後悔”
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】遊びすぎて後悔…金融関係86歳との年金インタビュー」を公開した。街頭インタビューに応じた元金融機関勤務の86歳男性が、自身の年金受給額や若かりし頃の「お宝保険」のエピソードに加え、家族に対する深い後悔と現在の生活について赤裸々に語っている。
動画の序盤、インタビュアーが男性に現在の年金受給額を尋ねると、男性は企業年金と厚生年金を合わせて「年間300なんぼぐらい」と告白。さらに、金利が約8%と高かった50歳の時に、約380万円を一括で支払った個人年金があることを明かした。この個人年金は生涯支給されるもので、これまでに24年間、毎年40～50万円を受け取っており、すでに支払った金額を十分に回収しているという。
続いて話題は、これまでの人生で後悔していることへ。男性は「遊び過ぎましたね」と苦笑いを浮かべ、若い頃に磯釣りや麻雀に夢中になりすぎたことを回顧した。「亭主としては下です、落第」と自嘲し、当時は家族との時間をあまり作れなかったと振り返る。現在は体調を崩している妻に代わって自身で食事の準備をするなど、妻を支える生活を送っており、過去の埋め合わせをするかのように献身的な姿を見せている。
動画の終盤では、元金融マンならではの視点で若者へのアドバイスも送られた。男性は、複利でお金が2倍になる期間を簡単に計算できる「72の法則」を紹介し、「国だけに頼るのではなく、自分でできる事をして自己防衛を真剣に考えていく必要がある」と力強く語った。また、自身が身につけているヘルプマークには、万が一倒れた際に周囲へ迷惑をかけないよう主治医の名前を記していると明かし、その思慮深い人柄がにじみ出るインタビューとなった。
動画の序盤、インタビュアーが男性に現在の年金受給額を尋ねると、男性は企業年金と厚生年金を合わせて「年間300なんぼぐらい」と告白。さらに、金利が約8%と高かった50歳の時に、約380万円を一括で支払った個人年金があることを明かした。この個人年金は生涯支給されるもので、これまでに24年間、毎年40～50万円を受け取っており、すでに支払った金額を十分に回収しているという。
続いて話題は、これまでの人生で後悔していることへ。男性は「遊び過ぎましたね」と苦笑いを浮かべ、若い頃に磯釣りや麻雀に夢中になりすぎたことを回顧した。「亭主としては下です、落第」と自嘲し、当時は家族との時間をあまり作れなかったと振り返る。現在は体調を崩している妻に代わって自身で食事の準備をするなど、妻を支える生活を送っており、過去の埋め合わせをするかのように献身的な姿を見せている。
動画の終盤では、元金融マンならではの視点で若者へのアドバイスも送られた。男性は、複利でお金が2倍になる期間を簡単に計算できる「72の法則」を紹介し、「国だけに頼るのではなく、自分でできる事をして自己防衛を真剣に考えていく必要がある」と力強く語った。また、自身が身につけているヘルプマークには、万が一倒れた際に周囲へ迷惑をかけないよう主治医の名前を記していると明かし、その思慮深い人柄がにじみ出るインタビューとなった。
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