お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢(50)が19日、Xに東京芸能人国民健康保険組合が発行した国民健康保険被保険者証の写真を投稿した。「芸能人国保って団体あるのね」などと一般にはあまり知られていない団体名であることから反響を呼んでいる。



【写真】「でも切れてません?」470万回以上表示され大反響

真栄田は「先日、病院で『スリムクラブ真栄田賢様、第二診察室にお入り下さい』とアナウンスされました。日系アメリカ人と思われたかな」と投稿した。添付したのは「東京芸能人国民健康保険組合」が発行した国民健康保険被保険者証の画像。組合員氏名は真栄田賢。芸名の欄もあり、スリムクラブ真栄田賢となっている。



ユーザーから「東京芸能人国民健康保険組合なんてのがあるんだ。知りませんでした」「え、国保なんですか!?芸能人国保があるって初めて知った AIじゃないですよね?」「真栄田さんはマイナンバー保険証にはされていないのですか?」「でも切れてません?令和6年4月1日～令和7年3月31日 前のネタかな～」などと反響があり、470万回を超えて表示されている。



同組合のホームページは「東京芸能人国民健康保険組合は、フリーランスの芸能人とその家族の方々が健康を損ねたとき、安心して医療を受けられるように『芸能人相互扶助』の趣旨で設立された公法人の国民健康保険組合です。テレビ放送開始の前年の昭和27年（1952年）11月10日に、公営（区市町村）国保にさきがけ、東京都知事から許可を受け設立されました（同年11月15日事業開始）。以来、約75年間に及び、公営国保と同様の国保事業をおこなっています」としている。



（よろず～ニュース編集部）