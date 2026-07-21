元モー娘。北川莉央アナ、ニュース“デビュー”を報告「自分の手が信じられないほど震えていて」 第2の父のような…先輩アナとの2ショット公開
元モーニング娘。でテレビ東京の北川莉央アナウンサー（22）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ニュースデビューを果たしたことを報告した。
【写真】ちょっと緊張気味？アナウンサーとしての風格漂う北川莉央
北川は「本日のTXNニュースにてニュースデビューを終えました！」と書き出すと、スタジオで撮影した写真を投稿。「毎回、原稿をめくる際に自分の手が信じられないほど震えていて余計にドキドキするというループ、、」と当時の心境を明かした。また「第2の父のような存在です」と語る島田弘久アナとの2ショット写真も掲載し、「引き続き、頑張ります！」と言葉に力を込めた。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年をもってグループとハロー！プロジェクトから卒業すると、今年4月に同局にアナウンサーとして入社した。
【写真】ちょっと緊張気味？アナウンサーとしての風格漂う北川莉央
北川は「本日のTXNニュースにてニュースデビューを終えました！」と書き出すと、スタジオで撮影した写真を投稿。「毎回、原稿をめくる際に自分の手が信じられないほど震えていて余計にドキドキするというループ、、」と当時の心境を明かした。また「第2の父のような存在です」と語る島田弘久アナとの2ショット写真も掲載し、「引き続き、頑張ります！」と言葉に力を込めた。
北川は2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年をもってグループとハロー！プロジェクトから卒業すると、今年4月に同局にアナウンサーとして入社した。