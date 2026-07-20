「私は、誰からも必要とされていないのかもしれない――」

【画像】約100社のアナウンサー試験に落ち続けてしまった関森ありささん（29）の就職活動用写真

大学時代、アナウンサーを目指して約100社もの採用試験に挑みながら、一社も内定を得られないまま卒業を迎えた関森ありささん。手応えを感じていた地方局の最終面接でも、帰りの新幹線の中でお祈りメールが届き、人目もはばからず大泣きしてしまったこともあった。

あれから約9年。現在は人力車車夫とラジオDJという異色のダブルワークを続け、昨年は『踊る！さんま御殿!!』にも出演。浅草の人力車業界では女性初の店長として後輩の育成にも携わっている。

数々の挫折を乗り越え、自分だけの居場所を見つけた関森さんのこれまでの歩みを聞いた。（全4回の1回目）

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「伝える仕事」に憧れて

ーー現在は人力車車夫やラジオDJとして、いずれも高いトーク力が求められるお仕事をされています。子どもの頃から、明るく活発なタイプだったのでしょうか。

関森ありささん（以下、関森） 全然そんなことはなく、一人っ子だったこともあり、むしろ人見知りで友達付き合いも得意な方ではありませんでした。母がピアノ教室を開いていたので、いつも家でピアノを弾いているような、本当におとなしい子どもだったと思います。

ーー現在の関森さんからは、とても想像もつきませんね。人見知りだった関森さんが、人前で話すことへの苦手意識を乗り越えられたきっかけは何だったのでしょうか。

関森 実は、中学生の頃に周囲から推薦していただき、生徒会長を務めていたんです。その経験を通して人前で話す機会が増え、「伝える仕事って素敵だな」と感じるようになりました。



©佐藤亘／文藝春秋

ーーその経験をきっかけに、「伝える仕事」への思いが芽生えたのですね。

関森 そうですね。昔からテレビを見ることが好きで、中学生の頃から画面の向こうで活躍するアナウンサーの方々に憧れていました。

ただ、先ほどもお話ししたように人見知りだったこともあり、「身の程知らずかもしれない」「自分には向いていない世界だろうな」と思い込み、周囲に夢を打ち明けることはできなかったんです。それでも就職活動が始まり、「自分は本当に何がしたいんだろう」と考えた時、テレビ局の説明会へ足を運ぶ機会がありました。

実際に説明会でアナウンサーの方々のお話を聞くと、皆さんが本当にキラキラしていて、仕事について語る姿もとても魅力的で、「私もアナウンサーになりたい！」という思いが強くなりました。

アナウンサーを目指して毎日必死の面接対策

ーーアナウンサーになるという夢をかなえるために、どのようなことから始められたのでしょうか。

関森 まずはアナウンススクールへ通い始めました。アナウンサー試験は一般企業の採用試験とは違い、想像していた以上にアドリブ力が求められる世界でした。スクールでも海や山の写真を見せられて「1分で情景描写をしてください」と言われたり、ラーメンのどんぶりとお箸を渡されて「食レポをしてください」と求められたりするんです。さらに、漢字一文字をテーマに、その場で1分間スピーチをする試験もありました。

実際の採用試験でも同じような課題が多かったので、授業以外にも一人でカラオケボックスへ通い、滑舌の練習や面接対策を繰り返していました。どんな課題にも落ち着いて対応できるよう、毎日必死でした。

ーー想像していた以上に特殊な試験だったのですね。実際に採用試験を受けるようになってから、「想像していた世界とは違う」と感じることもあったのでしょうか。

関森 アナウンススクールで試験に向けた練習を重ねることも大切でしたが、それだけでは通用しないことに気付かされたんです。集団面接では、他の受験者のお話を聞く機会がありました。スポーツで全国大会に出場していたり、学生時代に一つの分野を極めていたり、本当に魅力的なエピソードを持っている方ばかりで……。

私は子どもの頃からピアノを続けていましたが、特別に何かを極めたわけではありませんでした。「自分には何があるんだろう」と考えることが増えていきました。

「努力だけは誰にも負けたくない」

ーー実際に面接を重ねる中で、ご自身の力不足を感じる場面もあったのですね。

関森 そうですね。同じアナウンススクールには、綺麗で高学歴、語学も堪能な方がたくさんいました。その方たちは自然と人を惹きつける魅力があって、次々とアナウンサーとして内定を獲得していく姿を見て、「私は何を武器に戦えばいいんだろう」と何度も考えました。

私はもともと容姿に自信があったわけでもなく、コミュニケーションも得意ではありませんでした。これといった特技もありませんでしたが、「努力だけは誰にも負けたくない」という思いで、毎日面接の練習を重ねていたんです。

だからこそ、自分にできることはすべてやろうと考えていました。長野県のケーブルテレビ局の試験では、その土地のことを少しでも知ろうと前日から現地へ入り、ご当地グルメを食べたり、街を歩いたりしながら、「何を聞かれても答えられるように」と準備をして面接に臨みました。

それでも結果は最終選考で不採用でした。何社受けても内定はいただけず、「私だけ何も持っていないのかもしれない」と思うようになり、少しずつ自信を失っていきました。

100社にエントリー、受験費用は150万円

ーーそれだけ何度も挑戦を続けられたことにも驚きました。当時は、全部で何社ほど受験されたのでしょうか。

関森 エントリーシートも含めると、北海道から沖縄まで100社ほどだったと思います。

アナウンサー試験は、最終選考になると現地へ行かなければならないことも多く、朝は宮城県、夜には香川県へ向かうなど、本当に全国を飛び回っていました。

ーー北海道から沖縄まで飛び回っていたと伺うと、その覚悟が伝わってきます。精神的な面だけでなく、金銭的な負担も大きかったのではないでしょうか。

関森 飛行機代や新幹線代、アナウンススクールの費用、面接用の洋服代などを合わせると、150万円くらいはかかっていたと思います。

学生時代からマクドナルドで3年間働き、コールセンターやクレジットカードの受付窓口でもアルバイトをしていました。就活の費用を親に頼ってしまうと甘えてしまいそうで、「自分で働いて、自分で夢を叶えたい」と決めていたんです。

「私は誰からも必要とされていないんじゃないか」

ーーそこまで努力を重ねても結果が出ない中で、「もう無理かもしれない」と思った瞬間はありましたか。

関森 同じアナウンススクールの子たちが次々と内定をもらう中、私だけが内定ゼロのまま迎えた大学4年生の冬でした。「これが最後かもしれない」と思いながら受けた東北の放送局の最終面接では、自分なりに手応えを感じていたんです。

帰りの新幹線に乗っている時、スマホにメールの通知が届きました。「もしかしたら……」という期待を胸に画面を開くと、「今後のご活躍をお祈り申し上げます」という一文が目に飛び込んできました。その瞬間、頭の中が真っ白になってしまって……。ずっと頑張ってきたものが、一気に崩れてしまったような気がして、人目も気にせず新幹線の中で大泣きしてしまいました。

ーーそこまで努力を重ねてきたからこそ、その結果は本当に苦しかったのでしょうね。

関森 アナウンサー試験は、その日のうちに合否の連絡が来ることが多かったんです。100社近く受け、お祈りメールが届くたびに、「私は誰からも必要とされていないんじゃないか」と、劣等感を抱くこともありました。

筆記試験なら間違えた箇所が分かりますが、面接は自分に何が足りなかったのか、何が正解だったのかが分かりません。まるで暗くて長いトンネルから抜け出せないような感覚でした。

周りと比べては劣等感を抱き、人生で一番と言っていいほど精神的にも追い詰められていました。結局、私だけ内定が決まらないまま大学を卒業することになったんです。

〈180万円の人力車を壊し「あなたを教えるのはもうお手上げ」と言われたが…100社に落ちたアナウンサー志望→女性人力車夫になった関森ありさ（29）の挑戦〉へ続く

（佐藤 ちひろ）