¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó²£ÃÇËëÌäÂê¡¡·è¾¡à±Æ¶Á¤Ê¤·á¤ÇÊªµÄ¡Ö£Æ£É£Æ£Á¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡½¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤¬¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÁª¼ê¤¬½èÊ¬¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¡Ê£±£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë£²¡½£±¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢°ìÉôÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»î¹ç¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡Ö£Ì£á£ó¡¡£Í£á£ì£ö£é£î£á£ó¡¡£ó£ï£î¡¡£Á£ò£ç£å£î£ô£é£î£á£ó¡×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥É½ôÅç¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££Æ£É£Æ£Á¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ê¤É²¤ÊÆ³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½èÊ¬¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ë½èÊ¬¤Ï½Ð¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ø¤Îà×ÖÅÙá¤ÈµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ëÀ¯¼£Åª¼çÄ¥¤·¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡ÄÉáÄÌ¤Ï½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¯¤é¤¦¤Ï¤º¤ä¤±¤É¡©¡×¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó½Ð¾ìÄä»ß·ë¶É¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡¡º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É£Æ£É£Æ£Á¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡©¡×¡Ö·ë¶É¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤·¤«¡Ä¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀµ¼°¸«²ò¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹ñºÝÂç²ñ¤Î¾ì¤ÇÀ¯¼£ÌäÂê¤Î²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡Ù¤é¤·¤¤¤«¤é¤Í¡££Æ£É£Æ£Á¤ÎÀµ¼°¤Ê¥ë¡¼¥ë¤è¤êÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬Í¥Àè¡¢¤È¡×¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÁª¼ê¤ÎÀ¯¼£Åª¼çÄ¥¤Ï½èÊ¬Ìµ¤·¤«¡¡£Æ£É£Æ£Á¤ÎÌµÇ½¤µ¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÈ½Äê¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó´ó¤ê¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢£Æ£É£Æ£Á¤ÎÈ½ÃÇ¤¬·è¾¡¤Ç¤âÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£