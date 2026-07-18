奈良市で女性2人の遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された37歳の男が「ひとりで車で運んだ」などと話していることが分かりました。

【写真を見る】「ひとりで車で運んだ」1人の遺体を遺棄した疑いで37歳の男逮捕 川岸からビニールシートに包まれた女性2人の遺体見つかる 遺体は三重・伊賀市の女性（44）と娘（20）か

逮捕された奈良市の会社員・今北享宏容疑者（37）は、ことし2月上旬、奈良市月ヶ瀬を流れる名張川の川岸の草むらに女性1人の遺体を遺棄した疑いが持たれています。

（松田亘哲記者）「奈良市の県道です。周囲は山に囲まれ、目の前には名張川が流れています。この道路から5メートルほど下の草むらの中で2人の遺体が見つかったということです」

警察によりますと遺体は今北容疑者と交際していた三重県伊賀市の44歳の女性と、女性の20歳の娘とみられていて、2人はことし2月から行方不明になっていました。ことし5月に2人の所在が分からないとの情報を受け、警察が捜査。今北容疑者が「2人の遺体を遺棄した」と供述したことから、17日に捜索を行ったところ、ビニールシートに包まれた2人の遺体が見つかり、逮捕に至りました。

（容疑者を知る人）「優しくて相談していた。（家族は）みんな仲が良さそうだった」

警察の調べに対し今北容疑者は「間違いありません」と容疑を認めたうえで「ひとりで車で運んだ」などと供述しているということで、警察は特別捜査本部を設置し、共犯者の有無など、慎重に捜査を進めています。