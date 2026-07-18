「スペイン史上、これほどの選手はいない」運命の決勝前、若き才能に“最大級の賛辞”。15歳でプロデビューさせた恩師が語る「まさに天からの贈り物だ」【W杯】
スペイン代表は現地７月19日、北中米ワールドカップ決勝でアルゼンチン代表と対戦する。大一番を前に、恩師から19歳MFラミネ・ヤマルへ最大級の賛辞が贈られた。
スペイン紙『Marca』によると、バルセロナのシャビ・エルナンデス前監督が同国の国営ラジオ局『RNE』のインタビューに応じ、自身が15歳でトップチームデビューさせた教え子を称賛した。
ラ・マシア（バルセロナの育成組織）出身のヤマルは、シャビ体制だった2023年４月にクラブ史上最年少となる15歳９か月16日でトップチームデビュー。現在はバルセロナの10番を背負い、スペイン代表のエースとして世界の頂点を目ざしている。
シャビ氏は自身がバルセロナ監督時代のヤマルを振り返り、次のように語った。
「我々は彼が15歳の時に彼を見出した。当時はクラブとして経済的に苦しい時期で、自前の才能に賭けるべきだった。ラミネは15歳の頃からほかの選手とは違うと見ていた。そこから彼をトップチームに昇格させたんだ。
初日から準備ができていると感じたので、すぐに試合に出場させた。彼はすべてを理解し、常に正しい判断を下す。彼はスペインが誇る、ほかとは一線を画す選手。まさに天からの贈り物だ。彼は世界最高の選手になるために必要なすべてを備えている」
さらに、「おそらくこれまでスペインには、彼ほど傑出した選手はいなかっただろう」とまで言い切り、「彼は天才だ。スペインの歴史上、これほど際立った選手はいないかもしれない」と絶賛。パウ・クバルシ、フェルミン・ロペス、ペドリら若手にも触れ、「バルサにも代表にも、今後10年から15年にわたって活躍する世代が育っている」と誇らしげに語った。
また、2010年のワールドカップ優勝メンバーでもあるシャビ氏は今大会、準決勝でフランスを２−０で下したスペインについて、「今大会におけるベストマッチだった。まさにサッカーの醍醐味そのもの。これほど堅実で攻守ともに優れたチームを見るのは何年ぶりだろうか」と高く評価している。
恩師から“スペイン史上最高クラスの才能”と称えられたヤマル。アルゼンチンとの決勝でも、その期待に応える輝きを放てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スペイン紙『Marca』によると、バルセロナのシャビ・エルナンデス前監督が同国の国営ラジオ局『RNE』のインタビューに応じ、自身が15歳でトップチームデビューさせた教え子を称賛した。
ラ・マシア（バルセロナの育成組織）出身のヤマルは、シャビ体制だった2023年４月にクラブ史上最年少となる15歳９か月16日でトップチームデビュー。現在はバルセロナの10番を背負い、スペイン代表のエースとして世界の頂点を目ざしている。
「我々は彼が15歳の時に彼を見出した。当時はクラブとして経済的に苦しい時期で、自前の才能に賭けるべきだった。ラミネは15歳の頃からほかの選手とは違うと見ていた。そこから彼をトップチームに昇格させたんだ。
初日から準備ができていると感じたので、すぐに試合に出場させた。彼はすべてを理解し、常に正しい判断を下す。彼はスペインが誇る、ほかとは一線を画す選手。まさに天からの贈り物だ。彼は世界最高の選手になるために必要なすべてを備えている」
さらに、「おそらくこれまでスペインには、彼ほど傑出した選手はいなかっただろう」とまで言い切り、「彼は天才だ。スペインの歴史上、これほど際立った選手はいないかもしれない」と絶賛。パウ・クバルシ、フェルミン・ロペス、ペドリら若手にも触れ、「バルサにも代表にも、今後10年から15年にわたって活躍する世代が育っている」と誇らしげに語った。
また、2010年のワールドカップ優勝メンバーでもあるシャビ氏は今大会、準決勝でフランスを２−０で下したスペインについて、「今大会におけるベストマッチだった。まさにサッカーの醍醐味そのもの。これほど堅実で攻守ともに優れたチームを見るのは何年ぶりだろうか」と高く評価している。
恩師から“スペイン史上最高クラスの才能”と称えられたヤマル。アルゼンチンとの決勝でも、その期待に応える輝きを放てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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