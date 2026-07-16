【40代主婦に聞いた】カルディで買ってよかった商品3選！「手間なくそのまま使えて便利」な調味料は…
毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」です。
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
居住地：埼玉県
家族構成：本人、夫、子ども3人
職業：専業主婦
世帯年収：800万円
最近の家事の悩み：献立がいつも似たり寄ったりなメニューになってしまいがち
「鶏肉とキャベツがあれば簡単に作れて、味もおいしかったから」と、マンネリになりがちな献立に、手軽に新しいバリエーションを加えられる調味料として重宝していることを教えてくれました。
「ビンタイプではなく、パウチになっていて注ぎ口がついているので、スプーンなどで取る手間がなく、そのまま使えるのがよかったから」と、慌ただしい料理の合間にストレスなく使える点に魅力を感じていることを教えてくれました。
「カルディの試飲できるコーヒーにも使われている粉のシュガーミルクで、水にも溶けやすくアイスでもホットでも使いやすいし、おいしくなるから」と、季節を問わず、いつでも本格的な味わいを楽しめる点に満足していることを教えてくれました。
忙しい毎日の中で、マンネリになりがちな献立に変化を加えるアイテムとして、カルディの商品を賢く取り入れているようです。
気になる商品があった方は、近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてください。
＜調査概要＞
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
調査期間：2026年3月16日
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・40代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール年齢・性別：41歳・女性
居住地：埼玉県
家族構成：本人、夫、子ども3人
職業：専業主婦
世帯年収：800万円
最近の家事の悩み：献立がいつも似たり寄ったりなメニューになってしまいがち
買ってよかった商品1：「タッカルビの素」回答者が教えてくれた最初の商品は、カルディオリジナルの「タッカルビの素」。2p入りで、税込み246円です。
「鶏肉とキャベツがあれば簡単に作れて、味もおいしかったから」と、マンネリになりがちな献立に、手軽に新しいバリエーションを加えられる調味料として重宝していることを教えてくれました。
買ってよかった商品2：「柚子こしょう（スタンドパック）」回答者が教えてくれた2つ目の商品は、もへじの「柚子こしょう（スタンドパック）」。100g入りで、税込み459円です。
「ビンタイプではなく、パウチになっていて注ぎ口がついているので、スプーンなどで取る手間がなく、そのまま使えるのがよかったから」と、慌ただしい料理の合間にストレスなく使える点に魅力を感じていることを教えてくれました。
買ってよかった商品3：「クリーミーシュガーパウダー」回答者が教えてくれた3つ目の商品は、カルディオリジナルの「クリーミーシュガーパウダー」。600g入りは税込み753円です。同じシュガーパウダーのスティックタイプは10p入りで、税込み429円です。
「カルディの試飲できるコーヒーにも使われている粉のシュガーミルクで、水にも溶けやすくアイスでもホットでも使いやすいし、おいしくなるから」と、季節を問わず、いつでも本格的な味わいを楽しめる点に満足していることを教えてくれました。
忙しい毎日の中で、マンネリになりがちな献立に変化を加えるアイテムとして、カルディの商品を賢く取り入れているようです。
気になる商品があった方は、近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてください。
＜調査概要＞
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
調査期間：2026年3月16日
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)