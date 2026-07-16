《ライバー刺殺》「まだ動くんだ…」犯行後に頭を蹴った被告に「残虐で被害者の尊厳を踏みにじる犯行」だが「同情の余地がある」懲役16年の判決…配信者も押し寄せ地裁は厳戒態勢

東京都新宿区で昨年3月、路上ライブ配信中だった「最上あい」こと佐藤愛里さん（当時22歳）が刺殺された事件で殺人などの罪に問われた栃木県小山市の無職・高野健一被告（44）の裁判員裁判の判決公判が15日、東京地裁であった。

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井戸俊一裁判長は佐藤さんを何度も刺し、頭を蹴り、犯行後には被害者のスマホを手に取り「まだ動くんだ」「死んでますかね」などと発言していた高野被告に対し「残虐で被害者の尊厳を踏みにじる犯行」として懲役16年（求刑20年）を言い渡した。

懲役16年「殺意を抱くに至った原因を被告人にのみ帰するのは相当でない」

判決などによると高野被告は昨年3月11日午前10時ごろ、JR高田馬場駅近くの路上でライブ動画を配信中の佐藤さんをナイフで少なくとも55回刺したり切りつけたりして、死亡させた。佐藤さんが負った傷は61か所にも及び、頸動脈を貫通するほどの強さで首を刺し、判決ではこれを強固な殺意と認定した。

一方で被害者に約255万円を貸し付けた被告が、返済を求めて民事訴訟で勝訴を得たにもかかわらず、被害者が収入を隠すような行動を取ったことで、「被告が絶望感を覚えるに至った」と斟酌し、「殺意を抱くに至った原因を被告人にのみ帰するのは相当でない」「犯行に至る経緯には同情の余地がある」と求刑懲役20年に対し、懲役16年を言い渡した。

前回の論告求刑公判で傍聴席からライブ配信が行われた影響からか、この日は一般傍聴席が24席に限られた警備法廷が選ばれた。これに対して約180人の傍聴希望者が列を作り、午後3時の開廷後も傍聴券の配布を知らずに法廷前を訪れる人が見られた。

また、裁判所の門の前では男性2人が同裁判の「速報」を配信するなど、事件への関心の高さをうかがわせた。

回を追うごとにどんどん傍聴人が増えてきた注目裁判

初公判から傍聴を続け、事件や裁判に関する動画を配信している40代男性は、判決言い渡しを受けてこう話した。

「初公判のときは朝8時前に来ていたので、1番乗りで傍聴できたんですけど、回を追うごとにどんどん人が増えていきましたね。午前の審理が終わる前から午後の傍聴に並ぶ人もいて、かなり異様な状態でした。前回、傍聴席から盗撮して配信した人がいたじゃないですか。あれは本当にふざけてますよね。今日は警備法廷になりましたから。

Xでもこの事件をめぐってかなり議論が盛り上がっていますね。あくまで僕個人としては、求刑20年自体がかなり重いと感じていました。最終的には、金銭トラブルに至った経緯や高野被告に酌むべき事情があることを踏まえた判決が出たのだと思います」

被告が殺意を募らせていったことには理由があるかもしれない。しかし、残虐な殺害行為が許されるはずもない。どこまでも後味の悪さが残る事件が、一つの節目を迎えた。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班