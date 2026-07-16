ソウルから電車で2時間！”安東”で見つけた絶品ローカルグルメ「チムタッ」
韓国全土を駆け巡りグルメを紹介する日本人動画クリエイターの”マッソー”が韓国東南部の都市・安東（アンドン）を訪れ、ご当地グルメを堪能する一人旅の様子を紹介している。
朝一番で東大邱駅から高速バスに乗り、約1時間30分かけて安東へ到着したマッソー。「激うまたんぱく質グルメを求めて」と意気込み、地元の人に美味しいお店を聞き込み調査する姿が収められている。地元民の案内で辿り着いたのは、「ヒョンデチムタッ」というお店。着席前に注文を済ませる韓国ならではのスタイルで料理を待つ。
運ばれてきたのは、安東を代表する名物料理「チムタッ」。鶏肉、春雨、じゃがいも、にんじん、玉ねぎなどを甘辛い醤油ベースのタレでじっくり煮込んだ一品だ。実食したマッソーは「ウマッソー！」と絶賛し、「日本人に馴染みやすい甘辛醤油系」とその味わいを解説。たっぷりの鶏肉に「あまりにもたんぱく質が過ぎる光景」と大興奮で、3人前はあろうかというボリューム満点の一皿を平らげていく。
食後にはぽっこり膨らんだお腹を見せつつも、「食った分以上に運動すれば解決」とポジティブに締めくくった。地元の人とのふれあいや、ローカルな名物料理の魅力が詰まったVlogは、次回の韓国一人旅の計画を立てる際の参考になりそうだ。
朝一番で東大邱駅から高速バスに乗り、約1時間30分かけて安東へ到着したマッソー。「激うまたんぱく質グルメを求めて」と意気込み、地元の人に美味しいお店を聞き込み調査する姿が収められている。地元民の案内で辿り着いたのは、「ヒョンデチムタッ」というお店。着席前に注文を済ませる韓国ならではのスタイルで料理を待つ。
運ばれてきたのは、安東を代表する名物料理「チムタッ」。鶏肉、春雨、じゃがいも、にんじん、玉ねぎなどを甘辛い醤油ベースのタレでじっくり煮込んだ一品だ。実食したマッソーは「ウマッソー！」と絶賛し、「日本人に馴染みやすい甘辛醤油系」とその味わいを解説。たっぷりの鶏肉に「あまりにもたんぱく質が過ぎる光景」と大興奮で、3人前はあろうかというボリューム満点の一皿を平らげていく。
食後にはぽっこり膨らんだお腹を見せつつも、「食った分以上に運動すれば解決」とポジティブに締めくくった。地元の人とのふれあいや、ローカルな名物料理の魅力が詰まったVlogは、次回の韓国一人旅の計画を立てる際の参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
韓国・大邱で絶対食べたい！地元民がこっそり教える絶品ホルモン「マクチャン」がウマすぎる
【韓国旅行の参考に】辛さとニンニクのパンチがたまらない！大邱名物「チムカルビ」の美味しい食べ方
韓国の穴場”清州”で味わう絶品グルメ！カンジャンサムギョプサルの名店のご紹介！
チャンネル情報
s17t028@gmail.com#マッソー #海外一人旅 #筋肉 #マッチョ #旅行VLOG
youtube.com/@muscle_trip YouTube