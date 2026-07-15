高須幹弥が指摘するアレン様が炎上しない理由「一般人がやったら大炎上する」大衆心理の不思議とこれが現実
高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「私がアレン様についてどう思っているか正直に話します」と題した動画を公開。昨今大ブレイク中の「アレン様」の人気の理由や、一般人なら炎上するような行為が許される背景について、独自の分析を語った。
動画で高須氏は、アレン様の熱狂的なファンの多くが20～30代の女性であると指摘。その理由として「自分らしく生きる姿勢」や「美に対する執着がすごい」点が支持されていると分析した。さらに、ルッキズムが過剰になっている現代において、生まれつき恵まれた容姿の女性が美を語ると反感を買いやすいが、アレン様の場合は「好感度が上がるし嫌味がない」と語り、その独特のキャラクターが嫌悪感を感じさせないのだと解説した。
また、アレン様が自転車で高速道路の入り口に迷い込んだり、エスカレーターで転倒したりするショート動画がバズっていることにも言及。一般人が同じような迷惑行為をSNSに投稿すれば「大炎上してニュースになる」ところだが、アレン様の場合は大炎上に至らないと大衆心理の不思議さを指摘。「数年後に掘り起こされて大炎上する」かもしれないとしつつも、現状は特異なポジションを確立していると評価した。
さらに高須氏は、アレン様が「働きたくない」と公言しながらも、実際には独立して「やりたいことだけやって稼いでいる」点を称賛。組織のしがらみやストレスから解放され、適度に煩悩を満たしながら生きる姿が人々の憧れの的になっていると語った。最後には、自身は物欲も性欲もほとんどないと明かし、アレン様とは「真逆だな」と笑いを交えつつ、その唯一無二の生き方に感心する様子を見せて動画を締めくくった。
動画で高須氏は、アレン様の熱狂的なファンの多くが20～30代の女性であると指摘。その理由として「自分らしく生きる姿勢」や「美に対する執着がすごい」点が支持されていると分析した。さらに、ルッキズムが過剰になっている現代において、生まれつき恵まれた容姿の女性が美を語ると反感を買いやすいが、アレン様の場合は「好感度が上がるし嫌味がない」と語り、その独特のキャラクターが嫌悪感を感じさせないのだと解説した。
また、アレン様が自転車で高速道路の入り口に迷い込んだり、エスカレーターで転倒したりするショート動画がバズっていることにも言及。一般人が同じような迷惑行為をSNSに投稿すれば「大炎上してニュースになる」ところだが、アレン様の場合は大炎上に至らないと大衆心理の不思議さを指摘。「数年後に掘り起こされて大炎上する」かもしれないとしつつも、現状は特異なポジションを確立していると評価した。
さらに高須氏は、アレン様が「働きたくない」と公言しながらも、実際には独立して「やりたいことだけやって稼いでいる」点を称賛。組織のしがらみやストレスから解放され、適度に煩悩を満たしながら生きる姿が人々の憧れの的になっていると語った。最後には、自身は物欲も性欲もほとんどないと明かし、アレン様とは「真逆だな」と笑いを交えつつ、その唯一無二の生き方に感心する様子を見せて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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