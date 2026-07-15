俳優・早乙女太一が１５日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。

大衆演劇の劇団員の両親の元に生まれた早乙女の初舞台は４歳。生粋の舞台役者のイメージがあるが、現在はそのイメージとは違った意外な事務所に所属している。ＥＸＩＬＥや、三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥなどがいるＬＤＨ ＪＡＰＡＮだ。

パンサーの向井慧に「ＬＤＨなんですか、今？」と聞かれると、早乙女は「そうなんですよ、僕。もう１０年ぐらいになるんですけど、いまだに驚かれます」と答えた。

きっかけはＬＤＨの社長を務めるＨＩＲＯだという。「ＨＩＲＯさんとお会いして、自分でこういうことをやっていきたいんですっていう話をその時にして。それでＬＤＨで雇っていただくことになったんですけど」

向井が「ＬＤＨの周りのみなさんと交流みたいなものはもともとあったってことですか？」と聞くと、早乙女は「いや、全くないです。僕を子どものころから撮ってくれてるカメラマンの方がいるんですけど、その人がＺＯＯ時代のＨＩＲＯさんとかを撮ってたりしていて、その人繋がりで」と説明した。

さらに向井に「どうですか、ＬＤＨという会社は？」と聞かれると、「僕自身も、色が結構付いちゃってたんで。ＬＤＨの色と僕の色とが相まみえない色みたいな。明らかに違う異色の感じだったので。いまだにその感じはありますけど。なじめてるのか、なじめてないのか」と笑わせた。