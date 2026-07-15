「これ以上夏を刺激しないで」T.M.Revolution「HOT LIMIT」が『THE FIRST TAKE』史上最速1000万回再生突破
T.M.Revolutionが10日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した代表曲「HOT LIMIT」のパフォーマンス映像が、公開から3日で1000万回再生を突破。同チャンネル史上最速での1000万回再生達成となった。
【動画】最速1000毎回再生！T.M.Revolution「HOT LIMIT／THE FIRST TAKE」
1998年にリリースされ、今なお夏ソングの定番として愛され続ける「HOT LIMIT」。今回は、CDジャケットやミュージックビデオで着用し、多くのオマージュを生んだ“HOT LIMITスーツ”を2026年バージョンとしてリニューアル。当時を彷彿（ほうふつ）とさせる衣装を身にまとい、オリジナルアレンジによる一発撮りパフォーマンスを披露した。
公開前から話題を呼び、9日に公開された『THE FIRST TAKE』の予告映像では、楽曲名が伏せられていたものの、“HOT LIMITスーツ”姿の西川貴教が登場。西川は「今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対に出来ません」と『THE FIRST TAKE』のルールを守る姿勢を貫いたが、ファンからは「服、見たら分かるて（笑）」「ゴマカシきかない衣装だ…」などの声が相次ぎ、予告映像は本人の投稿とあわせて1.2億インプレッションを記録するなど大きな話題となった。
公開後も勢いは衰えず、YouTube急上昇チャートとデイリーミュージックビデオランキングでともに1位を獲得。コメント欄には「これ以上夏を刺激しないでくれ」「どおりで今日急に暑くなったわけだ」など約3万件のコメントが寄せられている。
ネット上では、一部で「本当に歌っているのか」といった声も上がったが、西川は自身のXで「55才にもなって、あんな格好してる奴が、まともに歌えるわけない！」「皆んなで検証して、ネットに晒してやりましょう！」とユーモアたっぷりに切り返し、自ら話題を盛り上げた。
今回の記録を受け、西川は「28年の時を経た今もなお、みなさまに新鮮な気持ちで楽しんでいただけていることを心から嬉しく思います」と喜びのコメント。さらに「同時に、この楽曲を制作してくださった浅倉大介さん、作詞を手掛けてくださった井上秋緒さんに改めて御礼申し上げます。また、これまでの30年にわたる活動を支えてくれたすべてのスタッフ、関係者のみなさま、そして何より僕を見つけ、周囲からは恐らくちょっぴり怪訝な感じで見られつつも、西川貴教を応援し続けてくださっているファンのみなさまに心から感謝申し上げるとともに、今後の活動でお応えしていければと考えております」と感謝した。
また、自身のXでも「先日の『HOT LIMIT』がYouTube急上昇チャートとデイリーミュージックビデオランキングで、それぞれ1位を獲得し『THE FIRST TAKE』史上最速で1000万回再生突破を記録しました。日本を、世界中を元気に出来るよう引き続き頑張りますので、応援よろしくお願いします」と改めて喜びと感謝を伝えている。
【動画】最速1000毎回再生！T.M.Revolution「HOT LIMIT／THE FIRST TAKE」
1998年にリリースされ、今なお夏ソングの定番として愛され続ける「HOT LIMIT」。今回は、CDジャケットやミュージックビデオで着用し、多くのオマージュを生んだ“HOT LIMITスーツ”を2026年バージョンとしてリニューアル。当時を彷彿（ほうふつ）とさせる衣装を身にまとい、オリジナルアレンジによる一発撮りパフォーマンスを披露した。
公開後も勢いは衰えず、YouTube急上昇チャートとデイリーミュージックビデオランキングでともに1位を獲得。コメント欄には「これ以上夏を刺激しないでくれ」「どおりで今日急に暑くなったわけだ」など約3万件のコメントが寄せられている。
ネット上では、一部で「本当に歌っているのか」といった声も上がったが、西川は自身のXで「55才にもなって、あんな格好してる奴が、まともに歌えるわけない！」「皆んなで検証して、ネットに晒してやりましょう！」とユーモアたっぷりに切り返し、自ら話題を盛り上げた。
今回の記録を受け、西川は「28年の時を経た今もなお、みなさまに新鮮な気持ちで楽しんでいただけていることを心から嬉しく思います」と喜びのコメント。さらに「同時に、この楽曲を制作してくださった浅倉大介さん、作詞を手掛けてくださった井上秋緒さんに改めて御礼申し上げます。また、これまでの30年にわたる活動を支えてくれたすべてのスタッフ、関係者のみなさま、そして何より僕を見つけ、周囲からは恐らくちょっぴり怪訝な感じで見られつつも、西川貴教を応援し続けてくださっているファンのみなさまに心から感謝申し上げるとともに、今後の活動でお応えしていければと考えております」と感謝した。
また、自身のXでも「先日の『HOT LIMIT』がYouTube急上昇チャートとデイリーミュージックビデオランキングで、それぞれ1位を獲得し『THE FIRST TAKE』史上最速で1000万回再生突破を記録しました。日本を、世界中を元気に出来るよう引き続き頑張りますので、応援よろしくお願いします」と改めて喜びと感謝を伝えている。