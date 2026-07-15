1億5000万円以上を脱税した罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果被告に東京地裁は15日、執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。

SNSで美容品などを紹介し収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」と代表でインフルエンサーの「宮崎麗果」として活動する黒木麗香被告（38）は、架空の業務委託費を計上するなどして所得を隠し、法人税などおよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。

黒木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めたうえで、「売り上げが想定以上に上がってしまった」「個人的に使うのではなくて、会社の事業資金確保のために脱税に及んでしまった」「従業員の報酬とか、まっとうな経費以外には使っていない」と語っていましたが、東京地裁は15日の判決で懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

これまでの 裁判 で、検察側は、「利益を自ら享受していて、主導的役割を果たしていた」「納税額を減らしたいという身勝手で利欲的な行為」などとして、懲役2年6か月を求刑していました。