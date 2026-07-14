13日夜、秋田市御所野元町の市営住宅で刃物を持った男が立てこもりました。



男は母親を追い出して約8時間におよび部屋にとどまり続け、14日未明に逮捕されました。



暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは住所不詳、自称建設作業員の伊藤力容疑者35歳です。



警察の調べによりますと伊藤容疑者は13日午後5時ごろ、実家である秋田市御所野元町の市営住宅を訪れ、60代の母親と口論になりました。





その後、部屋にあった包丁を突き出し「出ていけ」などと脅迫した疑いがもたれています。母親はその場から逃げ出して110番通報しました。駆け付けた警察が立てこもる伊藤容疑者に説得を試みると、「彼女と一緒にいる」などと話したということです。警察の警戒が強まる中、約8時間後。山粼愛子記者「午前1時30分です。被疑者を乗せた車が通っていきます」警察の説得に応じた伊藤容疑者は、20代の知人女性と部屋から出てきたところを逮捕されました。女性は伊藤容疑者の母親が逃げ出した後に部屋に入ったということです。けがをした人はいませんでした。伊藤容疑者は警察の調べに対し容疑を認めているということです。現場はイオンモール秋田から南に約200メートルの市営住宅です。警察は動機や詳しい経緯を調べています。※7月14日午後6時15分のABS news every.でお伝えします