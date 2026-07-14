大リーグのオールスター戦前日恒例となっている「本塁打競争（ホームランダービー）」が13日（日本時間14日）、フィリーズの本拠、米ペンシルバニア州フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで行われ、準決勝敗退となったレッドソックスのウィルソン・コントレラス内野手（34）が完全アウェーの打席を振り返った。

1回戦でウォーカー（カージナルス）と並び出場8選手最多タイの13本を放ったコントレラスは準決勝でシュワバーと対戦。先攻のシュワバーが地元フィラデルフィアの開催とあり、大声援を受けながら9本の柵越えを披露した。

一方、後攻のコントレラスが打席に入ると、シチズンズ・バンク・パークに集まったファンから大ブーイング。コントレラスがノーアーチの度にスタンド中が盛り上がる異様な雰囲気の中、スイングを続けた。

そして、14スイング目で8本目のアーチを放ち、シュワバーにあと1本に迫り、最後の15スイング目を迎えると、ブーイングはより一層、大きくなった。完全アウェーにも負けず、力強いスイングをしたが、15スイング目は柵越えならず。1本差でシュワバーに競り負け、決勝進出を逃した。

敗退後、インタビューに応じたコントレラスは「観客全員が僕のことを嫌っていたが楽しかった」と完全アウェーでの対戦を冗談交じりに振り返り「ブーイングは裏を返せば愛情なので、その中でできたことがうれしかった」と笑った。

そして「新しいルールーもいいし、とにかく楽しめた」と満足そうだった。

コントレラスはベネズエラ出身で今春のWBCで母国の初優勝に貢献。その母国では先月末に大地震が発生し、死者が4000人を超すなど、甚大な被害が出ている。母国に初優勝を届けるべく懸命にバットを振ったが、惜しくも準決勝敗退となった。