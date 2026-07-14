巻き返しの切り札となるか。

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西武は12日、打ちも打ったり14安打。12ー1で日本ハムを粉砕した。

山賊打線全盛期を彷彿させる猛打の中、2本塁打3打点と気を吐いたのが、台湾からの新助っ人・林安可（29）だ。

この日は「4番・左翼」で出場。初回に4号2ランを放つと、四回には右翼中段スタンドに5号ソロを放り込んだ。

台湾では2020年にリーグ最多の32本塁打、99打点をマークし、新人王を受賞。昨季は無冠ながら、打率.318、23本塁打、73打点はいずれもリーグ2位。オフに巨人やソフトバンクなどとの争奪戦を制し、西武が2年総額6億円規模で獲得したが、もっか打率.215と苦戦していた。

「パワーは申し分ないのだが、落ちる変化球に弱く、そもそもボールにバットが当たらなかった。結局、5月末に二軍落ち。二軍では15試合で6本塁打を打つなど結果を出し、6月末に昇格。以降は落ちる変化球にも我慢できるようになり、昇格後は20打数6安打で打率.300です」（球団OB）

そんな林の成績が今後の台湾球界にも影響しかねないという。

台湾人選手は「身体能力が高い」と評判が高いものの、近年、打者はサッパリ。台湾で4割を打ち、「大王」と呼ばれた王柏融は、日本ハム在籍5年で通算打率.239。期待に応えられず、23年限りで退団した。

「台湾は打高投低と言われているが、ベテランで結果を出している楽天の宋家豪、若手や今後の成長が期待されている日本ハムの孫易磊、ソフトバンクの徐若熙など、野手より投手の方が評価されていますからね。もし、王に続いて林まで成績を残せなければ、その流れに拍車がかかる。ある意味、林は本人の意思に関係なく、台湾人野手の将来を背負わされているようなものです」（同）

もっとも、本人はそんなことを気にしている余裕もないだろうが……。