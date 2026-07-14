千葉ロッテ、7月から8月の3試合で『クーリッシュ』配布を実施
千葉ロッテマリーンズは、20日の福岡ソフトバンクホークス戦（午後5時試合開始）、8月8日のオリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）、8月22日の北海道日本ハムファイターズ戦（午後6時試合開始）で、株式会社ロッテの飲むアイス『クーリッシュ』の配布を実施する。
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対象3試合では、球場外周正面特設ブースエリアにて『クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞』を各日先着1万個配布。当日観戦チケット1枚につき「クーリッシュ」1個を渡す。配布する商品は、夏季限定で微細氷のサイズを大きくし、その比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感がさらに楽しめる『クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞』です。4種類ある花火をあしらった夏らしい限定デザインも特徴となっている。
■クーリッシュ配布概要
【実施日】7月20日福岡ソフトバンクホークス戦（午後5時試合開始）、8月8日オリックス・バファローズ戦（午後6時試合開始）、8月22日の北海道日本ハムファイターズ戦（午後6時試合開始）
【配布商品】クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞※通常の「クーリッシュ バニラ」配布の場合も
【配布対象】当日の観戦チケットを持っている人※観戦チケット1枚につき、「クーリッシュ」1個
【配布時間】午後2時〜午後5時30分予定
【配布数量】各日先着1万個
【配布場所】球場外周正面特設ブースエリア
【注意事項】配布予定数がなくなり次第終了。天候不良などにより、配布日程・配布個数・配布場所・配布時間が変更となる場合あり
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【配布商品】クーリッシュ バニラ＜夏季限定＞※通常の「クーリッシュ バニラ」配布の場合も
【配布対象】当日の観戦チケットを持っている人※観戦チケット1枚につき、「クーリッシュ」1個
【配布時間】午後2時〜午後5時30分予定
【配布数量】各日先着1万個
【配布場所】球場外周正面特設ブースエリア
【注意事項】配布予定数がなくなり次第終了。天候不良などにより、配布日程・配布個数・配布場所・配布時間が変更となる場合あり