YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.7.9の様子 Vol.2」を公開した。動画では、ケープコッドやポートディスカバリーを散策しながら、大人気の新フレーバーポップコーンの食レポや、大混雑するレストランのリアルな状況を伝えている。



序盤のケープコッドでは、ひまわりが大きく成長している様子や、ミス・バニーととんすけのグリーティングに遭遇した光景を紹介。その後ポートディスカバリーへ向かうと、7月1日に発売されたばかりの「トリュフソルトポップコーン」を求めて長蛇の列ができていた。約30分並んで手に入れたポップコーンを一口食べると「超トリュフ!!」と感動し、「歴代のポップコーンで1番かもしれない」と大絶賛。25周年仕様のレギュラーボックスには「25」の文字が現れるギミックもあり、パッケージの工夫にも触れている。



また、ディズニーシー・エレクトリックレールウェイの高架下では、「アクアトピア」のオリジナルシールが配布されており、記念撮影用のパネルを持ったゲストで賑わっていた。水がかかるアクアトピアの待ち時間は75分に達しており、夏のパークならではの人気ぶりがうかがえる。



後半では、ロストリバーデルタの「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」でモバイルオーダーを受け取る。しかし、新メニューの冷やしうどんを頼んだつもりが、誤って「ハッシュドビーフのユカタンライスボウル」を注文していたことが判明。モバイルオーダーは決済後の変更やキャンセルができない点に注意を促しつつ、分厚いベーコンやチキンが乗ったライスボウルを実食し、「塩分もしっかりで熱中症対策にも良さそう」とレビューした。



新フレーバーの魅力からモバイルオーダーの注意点まで、現場の臨場感がたっぷりと詰まった動画となっている。夏のパークを満喫するためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。



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