俳優の三山凌輝が１１日、ＴＶｅｒオリジナルコンテンツ「突然ですが占ってもいいですか？ＴＶｅｒ特別編」に出演。義父で俳優の水谷豊とのやり取りを明かす場面があった。

三山は昨年８月に女優で水谷の娘・趣里と結婚。９月に第一子が誕生している。

この日は占星術のホロスコープで占い企画を進行。占い師・彌彌告から「話ができるのが重要。これが女性とうまくいく１つのポイント」と推察されると三山は「奥さんはそれです」と妻・趣里について切り出し「悪い方向のリミッターにもブレーキになってくれたり、自分を止めてくれる存在。感性が合う」と語った。

スタッフから「奥さんのご両親にあいさつに行ったのはどのタイミング？」と聞かれると「早かったです。初めてお会いした時はすぐ仲良くなっちゃって、お父さんと朝の６時までノンアルで語り続けてました」と水谷とのやり取りを回想し「人生について語りあかしていた」と明かした。

さらに「水谷と会って緊張しなかった？」という問いには「不思議な気持ちでした。子供のころ見てたテレビが『仮面ライダー』か『相棒』だった」と告白。「『相棒』は、自分が役者になるときに、絶対いつか相棒になりたいと思ってた。初めて会う時に『言わなきゃ』と思って。『早く相棒にさせてください』っていう話もしました」と振り返った。