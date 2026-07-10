〈「性行為がもう一度したかった」マンションに侵入、嫌がる女性をムリヤリ⋯不妊に悩む43歳男性が「強姦魔」になった“あきれた理由”（平成21年の事件）〉から続く

「とてもオレの手に負える女じゃない……」

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DNA鑑定により次々と強姦の余罪が裏付けられる中、男は取り調べに対し、警察すら把握していなかった“奇妙な未発覚事件”について突如語り出した。

ナイフと目出し帽で完全武装した凶悪犯が、逆に戦慄して逃げ出したという唯一のレイプ未遂事件とは――。平成21年、大阪で起きた事件をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。 （全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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強姦魔が自白した「唯一の未遂事件」

「あれはいまだに分からない。ずっと気になっていたんです。立件されても構わない。真実が知りたい」

成瀬の話によると、その女性は襲った自分に対して助けを求め、「一緒に連れて行ってほしい」と懇願してきたという。

「そのマンションへは案内できるのか？」

「もちろんできます。あのときは自分の方がビビってしまい、トラブルに巻き込まれるのは御免だから、逃げてしまった。あの女性がどうなったのか気がかりだ」

成瀬が話す事件の顛末はこうだ。

「私を助けに来てくれたのね！」

事件当日の未明、襲う女性を探していた成瀬は、自転車でコンビニから帰宅しようとしていた女性を見つけた。こっそり尾行し、マンションのエントランス内へ。鼻歌交じりに郵便受けに向かった女性を見て、「自分の存在はまだ気付かれていない」と思った。

先にエレベーターで3Fまで上がり、女性が同様に上がってくるのを待った。目出し帽をかぶり、マスクをつけて、手にはナイフを持ち、女性がエレベーターで上がってきたら、その中に押し入る算段だった。

予想通り、女性はエレベーターに乗って上がって来た。扉が開いたところで、「静かにしろ！」と言って押し入り、手で口をふさぐと、女性は驚いたような表情を見せた。

エレベーターの押しボタンは6Fが押されていた。「どこの部屋なんだ。案内しろ！」と言うと、女性は「603です」と答えた。成瀬は女性の部屋に押し入り、気が済むまで凌辱するつもりでいた。

ところが、女性はエレベーターを降りた途端、「私を助けに来てくれたのね！」と言って抱きついてきたのだ。

「この日が来るのを待ってたわ」

「は？」

思わず成瀬は素に戻って対応してしまった。

「見張られてんねん」

「私、見張られてんねん」

「誰に？」

「このマンションを仕切っている怖い人。私の部屋にも監視カメラが付けられているし、体にはGPSが埋め込まれている。だから、今まで逃げられなかったのよ」

成瀬は脅すのも忘れて女性の話に聞き入った。

「このままじゃ、あなたも捕まってしまうわ。手足をちょん切られて海外の見世物小屋に売り飛ばされるか、治外法権の海の上で殺されてサメの餌よ。だから、一緒に逃げましょう」

女性は成瀬の手を引っ張って、「こっちに非常階段があるから」と言って、下の階に向かって走り始めた。

「ちょっと待ってくれ……」

「何？」

「いや……、オレ、他に行かなアカンとこがあるから」

「だったら、私も一緒に連れて行ってよ！」

途中で立ち止まった4Fの踊り場で、女性はいきなり成瀬のマスクをずらし、おもむろにキスしてきた。そのときに酒臭い匂いがしたので、酔っ払っているのかとも思ったが、誰か人が来たらヤバイ。成瀬は混乱してまったく性的興奮を覚えなかった。

「闇の組織があるのよ」

「とにかく、オレはもう行かなアカンから……」

「ちょっと待ってよ。あなたもボスの部下なの？」

「ボス？」

「この日本にはね、薬漬けや借金漬けで行き場がなくなった女たちを最後に引き取る闇の組織があるのよ。このマンションにはそんな女たちが監禁されているわ。私もその一人なのよ」

「わ、分かった……。一緒に連れて行ってあげるから、ちょっとここで待っていてくれ」

1Fまでたどり着くと、成瀬は女性を玄関口のドアの前に立たせて、「車を取ってくるから」と言って、その場から離れた。

成瀬は困惑してパニック状態に陥った。

「何なんだ、あの女は……。頭がおかしいのか。それともオレを捕まえるために人が通りかかるまでの時間稼ぎをしていたのだろうか。もしや本当に非合法組織に囲われていて、売春でもさせられているヤバイ女なんだろうか」

成瀬は考えれば考えるほどワケが分からなくなり、30分ほどしてマンション前の様子を見に行ったが、まだその女性が周囲をキョロキョロしながら、成瀬が来るのを待っていた。その姿を見て、ゾッと震え上がった。

「とてもオレの手に負える女じゃない……」

成瀬は必死で逃げ出し、二度とそのマンションに近寄らなかった。もしかしたら自分は踏み込んではならない闇の世界に触れてしまったのではないかと考え、犯行を止めていた時期もあった。

成瀬は「あの女性のことは気になっていたが、自分の犯行がバレると困るので、警察にも通報できなかった」と打ち明けた。

「とにかく女性とは最初から最後まで話がかみ合わなかった。自分が脅しているのに、まったく怖がってくれないので、すごくやりにくかった。あそこまでして自分を引き止めようとしたのはなぜだったのか。それが今でも分からない……」

女性の正体は⋯

成瀬の話を聞き、警察は非合法組織による人身売買事件の可能性もあるとみて、現場のマンションの引き当たり捜査を開始した。

マンションの所有者に居住者リストの提出を求めたところ、問題の部屋には当時、クラブホステスの青木理央さん（同28）が住んでいたことが分かった。

理央さんは事件直後に転居していたが、警察は成瀬の供述の裏付けを取るためにも理央さんを捜しあて、理央さんに当時の状況を尋ねた。

その答えはレイプ未遂の被害に怯える女性そのものだった。

女性が語った「事件の真相」

「すべて演技です。あのときほど怖い思いをしたことはありませんでした。

目出し帽にマスク姿といういかにも不審な男が3Fから乗り込んできて、とっさに隣の部屋番号を言おうかと思いましたが、それでは鍵が合わなかった時点でバレてしまう。6Fまで上がる途中、テレビ番組で女性タレントが海外留学先で暴漢に襲われ、頭がおかしいフリをして助かったという話を思い出し、思いつく限りの変な行動をしました。

見ず知らずの男にキスするのは嫌でしたが、ほかの地区で姉妹が強姦されたあげく、部屋に放火されて殺された事件を思い出し、最悪の事態になるぐらいならマシだと思い、必死で演技を続けました」

警察は理央さんからも被害届を受け、強姦未遂罪で成瀬を追送検した。成瀬は計10人の女性を襲った罪で起訴された。

すべてを伝え聞いた成瀬は「本当の話だと思った。予想外の言動に混乱した。今の自分からしてみれば、とっさの機転にしろ、あれ以上の罪を重ねなくて済んだので、有り難いことだったと思う」などと話した。

男はその後…

だが、成瀬が未遂に終わったのはそれ1件だけで、残りの9人の女性たちは全員が強姦既遂に達していた。

裁判所は「示談している被害者もいるが、多くの女性の人生をゆがめた凶悪な犯行で、結果も重大」と断罪し、有期懲役としては最高刑の懲役30年を言い渡した。

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「妻が生理のたびに泣く」ーー43歳男性が「強姦魔」に転落した理由は【下記リンク】に続く。

（諸岡 宏樹）