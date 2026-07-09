カカオ高騰に国産バター不足…洋菓子店を襲う“ダブルショック” 仕入れ値2倍も値上げせず奮闘 国産カカオ栽培も
イチゴやマスカットがのったショートケーキに、大きなシュークリーム。
東京・三軒茶屋の人気洋菓子店では、カカオ高騰とバターの供給不足のダブルショックに見舞われていました。
アーモンド洋菓子店・米田幸介代表：
いろんなものが毎年毎年すごく高騰してチョコレートに使うカカオの方も7年前の仕入れ値よりも2倍になっている。
この店の「生チョコレート」は、1本1本小枝状に手作りし、外はパリッと、中はとろ〜りとしたなめらかな味わいで人気の商品です。
しかし、チョコレートの原料となるカカオの仕入れ価格は年々上昇しています。
この店では、仕入れ価格が7年前と比べて2倍になっているといいます。
さらに2026年は、異常気象を引き起こすとされる「スーパーエルニーニョ」の発生が予想され、カカオの不作が懸念されています。
市場関係者によりますと、ロンドンの先物取引でカカオの価格は、7月8日の終値が1トン4463ポンドで、3月から4月頃と比べて倍近くになっているといいます。
アーモンド洋菓子店・米田幸介代表：
ケーキを作るにあたって全てのものが高騰しているので、もうなんだか分からない状態。
また、国産バターの値上がりと供給不足も深刻だといいます。
バターの入荷量減少に伴い、ケーキや焼き菓子など一部販売を休止している商品もあります。
アーモンド洋菓子店・米田幸介代表：
海外のバターは少し安いらしいが、そういうバターでは、うちの店の味ではなくなる。
カカオの高騰と国産バターの供給不足。
それでも店側は「とりあえず（値段を）上げずに頑張れるだけ頑張ろうというのがあります」としています。
こうした中、今後のカカオ不足に備えて、国内でカカオを栽培する動きも出てきています。
三重・松阪市の辻製油が複合リゾート施設「VISON」の農業用ハウスでカカオを栽培。
世界的パティシエ・辻口博啓さんと純国産チョコレートを完成させました。
辻製油 営業課・井藤利浩課長：
この5年間でようやく約10kgの乾燥カカオ豆ができあがりましたので、まずはこれを4年で、3年で、2年でと収穫量を上げるとともに、いつかは消費者の皆さまに販売を目指してやっていきたい。