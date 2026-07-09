意外と知らない「よだれづわり」の真実。「毒になるかもしれないものは一切入れない」驚きの原因と対策
「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「よだれづわりの原因 ほぼ100％これ。」と題した動画を公開した。動画では、助産師のHISAKOさんが、妊婦を悩ませる「よだれづわり」の原因と、その具体的な対策について解説している。
HISAKOさんはまず、妊娠中によだれが止まらなくなる原因として、妊娠性のホルモンによる「自律神経のバグ」を挙げる。健康な状態であれば無意識に飲み込んでいる唾液が、自律神経が整っていない赤ちゃんが泡を吹くのと同じように、うまく飲み込めなくなると説明した。
さらに、妊娠初期は消化機能が落ちるため、胃酸を中和しようとして消化酵素である唾液が増加するというメカニズムにも言及している。これに加え、脳が「今は赤ちゃんの体を作っていくめっちゃ大事な時期だから、毒になるかもしれないものは一切入れない」と働き、自分の唾液さえも異物と判断して拒絶してしまうことが、よだれが溢れる大きな要因だと解説した。
具体的な対策として、中身が見えると周囲の目も気になってしまうため、アルミボトルやカバーをつけたペットボトルを持ち歩き、そこにこまめに吐き出す方法を提案。また、口が乾くと自律神経が唾液を増やそうと働くため、氷やレモン水を含んで口を潤すことも有効だと語る。加えて、口の中が酸性になりネバネバする不快感を軽減するため、500mlのペットボトルの水に小さじ2分の1の重曹を混ぜたアルカリ性の重曹水で口をすすぐアイデアも紹介している。
最後にHISAKOさんは、最も重要な心構えとして、唾液を飲み込めない自分を「全肯定してしまえ」とアドバイス。「赤ちゃんを守ってんねん」と思いながら、不快感とともに唾液を吐き出すことが大切だと語り、よだれづわりは出産と同時に必ず終わると視聴者にエールを送った。
HISAKOさんはまず、妊娠中によだれが止まらなくなる原因として、妊娠性のホルモンによる「自律神経のバグ」を挙げる。健康な状態であれば無意識に飲み込んでいる唾液が、自律神経が整っていない赤ちゃんが泡を吹くのと同じように、うまく飲み込めなくなると説明した。
さらに、妊娠初期は消化機能が落ちるため、胃酸を中和しようとして消化酵素である唾液が増加するというメカニズムにも言及している。これに加え、脳が「今は赤ちゃんの体を作っていくめっちゃ大事な時期だから、毒になるかもしれないものは一切入れない」と働き、自分の唾液さえも異物と判断して拒絶してしまうことが、よだれが溢れる大きな要因だと解説した。
具体的な対策として、中身が見えると周囲の目も気になってしまうため、アルミボトルやカバーをつけたペットボトルを持ち歩き、そこにこまめに吐き出す方法を提案。また、口が乾くと自律神経が唾液を増やそうと働くため、氷やレモン水を含んで口を潤すことも有効だと語る。加えて、口の中が酸性になりネバネバする不快感を軽減するため、500mlのペットボトルの水に小さじ2分の1の重曹を混ぜたアルカリ性の重曹水で口をすすぐアイデアも紹介している。
最後にHISAKOさんは、最も重要な心構えとして、唾液を飲み込めない自分を「全肯定してしまえ」とアドバイス。「赤ちゃんを守ってんねん」と思いながら、不快感とともに唾液を吐き出すことが大切だと語り、よだれづわりは出産と同時に必ず終わると視聴者にエールを送った。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数61万人