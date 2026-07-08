【Amazonセール中】ビジネスシューズ「テクシーリュクス」が最大32%OFF！ アシックス商事のロングセラー
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催中。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズ「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」もセール価格に。毎日の通勤や外回りをもっと快適にしたい！という人は要チェックです。

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【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ

8,800円 → 5,999円（32%オフ）

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やわらかな牛革を使用。リピート買いする人も続出


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TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 本革ビジネスシューズ

8,800円 → 6,336円（28%オフ）

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アッパーにはソフトな牛革を採用した、幅広モデル（4E）のシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 幅広4E TU-7795ビジネスシューズ

9,900円 → 7,000円（29%オフ）

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ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7776 本革 スニーカービズビジネスシューズ

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スリッポンタイプのビジネスシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7770 本革ビジネスシューズ

8,800円 → 6,103円（31%オフ）

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プライベートでも活躍するシンプルなローファー


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7775ビジネスシューズ

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