【Amazonセール中】ビジネスシューズ「テクシーリュクス」が最大32%OFF！ アシックス商事のロングセラー

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催中。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズ「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」もセール価格に。毎日の通勤や外回りをもっと快適にしたい！という人は要チェックです。

【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ

やわらかな牛革を使用。リピート買いする人も続出

アッパーにはソフトな牛革を採用した、幅広モデル（4E）のシューズ

ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ

スリッポンタイプのビジネスシューズ

プライベートでも活躍するシンプルなローファー

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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